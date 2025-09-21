Enseña la cuenta de un restaurante de Asturias y es para exponerla en un museo: "Es única en el mundo"

Cuando sales a comer a un restaurante nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar, y el momento de pedir la cuenta es uno de los que muchas veces genera más incertidumbre, ya que a veces estos tickets vienen con sopresas, aunque algunas son mucho más agradables que otras.

Este ha sido el caso que ha vivido el tuitero Eric Vernacci (@EVernacci) al ir a comer al restaurante El Puente del Pilar, en Ribadesella (Asturias), quien se ha llevado toda una sorpresa al recibir el ticket de la cuenta.

"La cuenta de El Puente del Pilar, única en el mundo mundial. Y está todo clarísimo. Y precios de antaño, 220€ seis personas. Sin privarnos de nada", ha comentado el tuitero, justo antes de adjuntar la imagen de la cuenta

En la imagen se pueden ver un montón de dibujos relacionados con la comida y bebida que han pedido los clientes durante la comida, como dibujos de una barra de pan, de una vaca o de un helado, y también algunos que no son tan fáciles de descrifarr.

En concreto, se ven en la columna de la izquierda los números con la cantidad de ese producto pedido, en el centro los citados dibujos y en la columna de la derecha el precio de estos.

Además, al final del ticket se ve el precio total, que son 220,50 euros, una cantidad que también ha soprendido gratamente al tuitero, ya que ha subrayado que han comido seis personas.

"Me cago en la leche, me dan a mí esa nota y la propina que les doy es gorda... ¡Qué arte!"; "Así eran las comandas en al antiguo Egipto"; "¿16 euros la ración de imperdible que no cierra con cíclope relamiéndose? No soy capaz de decir si es caro o barato"; "He visto jeroglíficos bastante más sencillos", han comentado algunos usuarios.