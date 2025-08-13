No da crédito al pedir la cuenta de un restaurante y ver por qué les han cobrado 12 euros extra

Parece que irse a comer cerca de la costa en verano es casi un deporte de riesgo; y aún más si lo haces en Ibiza, donde las cuentas desorbitadas y las caras de sorpresa de los consumidores están a la orden del día.

Un reflejo de esto es la anécdota que ha contado la tuitera Lau (@LauraCunei), quien ha subido a su cuenta de la red social X una fotografía del ticket de una comida en la isla que la ha dejado con la boca abierta.

"La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos", ha comenzado contando la usuaria.

"Nuestra sorpresa al ver la cuenta...", ha continuado relatando la tuitera, justo antes de adjuntar la imagen en la que se puede ver que le han cobrado ni más ni menos que 12 euros en concepto de "Gancho".

La sorpresa y la indignación de la comensal ha sido tal que la ha llevado hasta a preguntar públicamente si esto es una práctica legal: "¿Es normal @soycamarero? ¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza".