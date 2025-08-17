Entra en un supermercado y lo que ve tirado en las cestas pasa cada vez más: reacciones unánimes

En los supermercados ha habido cierta polémica desde hace un tiempo que hasta que no se ha abierto al melón no se ha empezado a señalar. Pasa cada vez más y más, y muchas veces se hace aun teniendo una solución.

"Esto parece cachondeo, pero vienes a por una cestita y te encuentras un guante de plástico, otra cestita, guante de plástico, otra cestita, guante de plástico...", ha explicado y demostrado el usuario de TikTok @saranosaurio, que ha acumulado 35.000 visitas (y subiendo).

"La leyenda es absolutamente verdad", ha ironizado al final del vídeo, que ha generado decenas de reacciones. "Hay papeleras, pero... Ya ves", ha reaccionado el usuario Manu Grao.

En grandes ocasiones, que haya una papelera específicamente para tickets o bolsas y guantes de plástico, muchos clientes dejan lo dejan caer en la cesta. "Da igual que las haya, en mi tienda tenemos varias y aun así mucha gente los tira en los carros o donde pillan", ha afirmado el usuario @casi90.

"No hace falta ni esperar a salir del súper, hay papeleras para los guantes en la zona donde se usan, pero así es la gente. Yo también busco carro o cesta sin regalito, no tengo por qué hacerme cargo de la basura de los demás", ha opinado el usuario @César68.