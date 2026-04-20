Ernesto Ekáizer resume en una frase el papel de Zapatero en el PSOE

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intervino en el Global Progressive Mobilisation, que se celebró en Barcelona este fin de semana y desde donde hizo un llamamiento a todos los "progresistas del mundo" para que se unieran.

Durante su discurso, el ex presidente del Gobierno dijo que había "un poco de enfermedad reaccionaria" en estos momentos que están proliferando argumentos "reaccionarios, acientíficos y negacionistas".

Asimismo, afirmó que "hay brotes siempre", y aseguró que "se va a pasar". Unas palabras que han recogido en Malas Lenguas, el programa que presenta Jesús Cintora en TVE, y que ha comentado el periodista y tertuliano Ernesto Ekáizer.

"Por eso está sufriendo los ataques de la derecha"

"José Luis Rodríguez Zapatero es un dirigente en activo; no es un retirado del PSOE, tiene una estrategia. Lo que quiere Zapatero está muy claro: lo que él quiere que haya una unidad de todos aquellos que son de la izquierda para votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones", ha asegurado en La 1.

"Me parece que no puede ser más claro. Él es uno de los principales activos y por eso está sufriendo los ataques de la derecha, del PP sobre todo, y en segundo lugar de Vox; por ser uno de los principales activos de Sánchez; todo lo contrario de lo que pasa con Felipe González", ha sentenciado Ekáizer.

Zapatero: "Nos estamos jugando qué siglo XXI queremos"

El pasado viernes el ex presidente del Gobierno Zapatero se refirió al momento actual, asegurando que los progresistas del mundo "nos estamos jugando qué siglo XXI queremos después de estos primeros 25 años".

"No es casual que esta cumbre se celebre en Barcelona, España, con un presidente y un gobierno que en estos momentos lidera internacionalmente el coraje, la determinación y los objetivos progresistas para la paz y la igualdad entre los ciudadanos", añadió.

No es la primera vez que Zapatero interviene públicamente para apoyar a la izquierda y el progresismo en general, y a Pedro Sánchez en particular. De hecho, fue clave para el PSOE durante la campaña de las pasadas elecciones de 2023.