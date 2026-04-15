Los expertos coinciden: León XIV no es Francisco, pero una batalla con el papa "no va a ser positiva para Trump"

La relación entre la Casa Blanca y el Vaticano vuelve a tensarse, aunque en un contexto distinto al de hace una década. El nuevo papa, León XIV, no comparte el estilo ni las prioridades de su predecesor, pero eso no significa que vaya a ser un aliado cómodo para Donald Trump. De hecho, varios analistas coinciden en que un enfrentamiento directo con el pontífice podría salirle políticamente caro al presidente estadounidense.

Durante su primera llegada al poder, Trump protagonizó choques constantes con el Papa Francisco, una figura que marcó su pontificado por un enfoque más abierto en temas como la inmigración o el cambio climático.

Aquel pulso no solo fue mediático: también evidenció una fractura creciente entre el Vaticano y una parte importante del catolicismo conservador en Estados Unidos, que veía en Trump a un defensor frente a lo que consideraban una deriva progresista de la Iglesia.

Hoy el escenario ha cambiado, pero no necesariamente a favor del presidente. León XIV, elegido hace menos de un año, representa un perfil diferente. Sin romper con algunos principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, ha optado por un tono más sobrio, menos confrontativo y más centrado en cuestiones que generan consenso interno.

Sin embargo, su figura introduce un elemento nuevo que complica las cosas para Trump: es estadounidense y conoce bien el terreno político y cultural del país.

Un papa que juega en casa

El hecho de que León XIV sea el primer papa nacido en Estados Unidos no es un detalle menor. A diferencia de Francisco, que observaba la política estadounidense desde fuera, el actual pontífice entiende los códigos, las tensiones y los actores del país. Ha vivido esa realidad, tiene vínculos personales y sabe cómo se articulan tanto el Partido Republicano como el Demócrata.

Ese conocimiento le permite moverse con mayor precisión en un terreno donde la religión y la política están profundamente entrelazadas. Y, según varios expertos, también le da una ventaja frente a Trump en caso de conflicto. No es un líder al que se pueda desacreditar fácilmente como ajeno o desconectado de la realidad estadounidense.

La reciente polémica en redes sociales ilustra bien esta nueva dinámica. Tras unas declaraciones del papa en contra de la escalada bélica en Irán, Trump reaccionó con dureza. Pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, la respuesta no generó un cierre de filas automático entre los católicos conservadores. Más bien al contrario.

Una base conservadora menos alineada

Uno de los cambios más significativos es el respaldo que León XIV ha ido consolidando entre sectores conservadores de la Iglesia en Estados Unidos. Al inicio de su pontificado, existían dudas sobre si seguiría la línea de Francisco. Sin embargo, sus primeros gestos disiparon parte de esas sospechas.

Su decisión de recuperar ciertas tradiciones, su estilo más reservado y su menor protagonismo mediático en temas políticamente divisivos han contribuido a mejorar su imagen entre fieles que antes se mostraban críticos con Roma. Incluso dentro de entornos cercanos al propio Trump han surgido voces que cuestionan el tono empleado por el presidente hacia el pontífice.

Testimonios recogidos en distintas parroquias del país reflejan ese malestar. Algunos votantes habituales de Trump admiten sentirse incómodos con ataques directos al papa, especialmente cuando estos se producen en cuestiones sensibles como la guerra o la paz. Para muchos, la figura papal sigue teniendo un peso moral que trasciende la política partidista.

Un liderazgo más difícil de encasillar

Parte de la dificultad para Trump radica en que León XIV no encaja fácilmente en las categorías habituales del debate político estadounidense. Aunque mantiene posiciones claras en defensa de los más vulnerables, evita el tono enfático y las declaraciones que puedan interpretarse como alineadas con un bloque ideológico concreto. Ese estilo más contenido, lejos de restarle influencia, parece reforzarla.

Sus intervenciones, menos frecuentes pero más meditadas, resultan más difíciles de desacreditar como simples opiniones políticas. En lugar de alimentar la polarización, tienden a situarse en un plano moral que incomoda a quienes intentan reducir el debate a términos partidistas.

Además, el papa ha puesto el foco en cuestiones como la inteligencia artificial, un ámbito que, por ahora, genera menos divisiones dentro de la Iglesia. Este tipo de prioridades contribuyen a construir una imagen de liderazgo centrado en desafíos globales, alejados del ruido político cotidiano.

Un pulso con riesgos

Con este panorama, la idea de abrir un frente con el Vaticano no parece una estrategia especialmente rentable para Trump. A diferencia de lo que ocurrió con Francisco, ahora no tiene enfrente a una figura fácilmente asociable a una agenda progresista que movilice a su base.

Al contrario, León XIV cuenta con un nivel de apoyo muy alto entre los católicos estadounidenses, independientemente de su afinidad política. Esto reduce el margen de maniobra del presidente y aumenta el riesgo de que cualquier ataque se perciba como injustificado o excesivo.

En última instancia, el choque entre ambos pone de relieve una cuestión de fondo: el papado no funciona como un actor político más. Aunque sus mensajes tengan implicaciones públicas, su autoridad se basa en una dimensión distinta, espiritual y moral. Y ahí, incluso en un país tan polarizado como Estados Unidos, las reglas del juego no siempre favorecen a quien intenta convertirlo en un adversario político más.