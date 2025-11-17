Es imposible no sorprenderse con esta imagen de un encuentro con creadores de contenido del nuevo alcalde de Nueva York

El tuit sobre el atril del alcalde Nueva York, Zohran Mamdani, en su encuentro con creadores de contenido.

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dejó una escena que ha sido muy comentada en redes sociales ahora, días después de ser elegido el pasado 5 de noviembre como regidor de la metrópoli estadounidense.

En plena campaña electoral, el líder del Partido Demócrata en Nueva York, organizó un encuentro con miembros de los nuevos medios de comunicación más jóvenes, especialmente creadores de contenido en las redes sociales. Las imágenes se han hecho ahora virales por un detalle.

Fue la usuaria de X Lekha Sunder la que publicó que Mamdani había organizado este encuentro. Sin embargo, otra comunicadora estadounidense, Talia Jane, ha sido la que destacó de una forma original lo que se veía en el atril en el que iba a hablar ante los presentes.

Concretamente se pueden observar como solo había micros de corbata y ninguno clásico de radio o de televisión. Lejos de esas imágenes en las que el parlamentario se encuentra rodado de multitud de alcachofas que a veces incluso llegan hasta a ocultarlo, en este caso se pueden ver once micrófonos que no ocupan ni una cuarta parte de la superficie del atril.

Ahora ha sido el periodista de El Economista Javi Calvo el que ha reparado en este detalle: "El alcalde electo de NY hizo una rueda de prensa exclusiva con creadores de contenido y nuevos medios. La imagen de los micros es curiosa y significativa (vía @alanporcel__).

Una victoria incontestable

Mamdan ganó las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

La cita electoral, que contó con más de dos millones de papeletas contabilizadas (la cifra más alta desde 1969), dejó al autodenominado socialdemócrata con el 50,3% de los votos, frente al 41,6% de Cuomo y el 7,2% de Sliwa, según la Junta Electoral de Nueva York.

De esta forma, el nuevo alcalde de Nueva York rompe con décadas de hegemonía centrista dentro del Partido Demócrata y confirma el ascenso del ala progresista en la política estadounidense.