Eclipse solar total, en directo: por dónde va el fenómeno, recomendaciones para seguirlo y reacciones minuto a minuto

¿Qué sabemos de las gafas para el eclipse de Multiópticas que se ha retirado este miércoles?

Tenemos más información sobre las gafas para el eclipse de marca Mó que se han retirado este miércoles de las tiendas. Se ha señalado en concreto al lote 0326, modelo 2508-RS003. MO Global, distribuidora de este producto, ha matizado que lo que se ha retirado es un sólo lote de estas gafas, el 326, pero que el producto, con un grado de oscuridad superior, "es seguro, cumple con la normativa y no supone un riesgo para la salud".



El motivo de la retirada es el riesgo de lesiones por ser excesivamente oscuras, como ocurría con el resto de gafas que se han retirado. Aunque parezca paradójico, esto es así porque "el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar", ha explicado MO Global. "Como reacción previsible, el usuario se las retira para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente". Y eso es un peligro.

