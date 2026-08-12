Eclipse solar total, en directo: por dónde va el fenómeno, recomendaciones para seguirlo y reacciones minuto a minuto
Toda España se detendrá en la tarde de este miércoles 12 de agosto para seguir un evento astronómico histórico y que pocas veces se repite.
Buenas tardes, familia de El HuffPost. Aquí Miguel Fernández Molina, que os va a acompañar mientras dure el eclipse de nuestras vidas... al menos hasta el año que viene. ¡Ya no queda nada para que comience lo bueno en España!
El riesgo de incendio es extraordinario según los mapas de la Aemet, mientras que la Dirección General de Tráfico ha avisado de un aumento del tráfico de entre el 30% y el 100% hacia las zonas de observación del eclipse favoritas de los españoles.
Es decir, solo esta tarde podrían verse más de 400.000 o 1,5 millones de desplazamientos adicionales: mucho cuidado tanto en el monte como en carretera. Este que os escribe, Alberto, os deja por hoy: me toma el relevo mi compañero Miguel, que os va a contar minuto a minuto cómo avanza ese eclipse por su franja de totalidad y cuándo pisará España. ¡Atentos!
El eclipse solar, que tiene a España como la gran protagonista, ha comenzado (como parcial) a las 17:34 horas (15:34 GMT) en el mar de Bering, un fenómeno astronómico fascinante que tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico.
La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este; desde Galicia a Baleares.
Tenemos más información sobre las gafas para el eclipse de marca Mó que se han retirado este miércoles de las tiendas. Se ha señalado en concreto al lote 0326, modelo 2508-RS003. MO Global, distribuidora de este producto, ha matizado que lo que se ha retirado es un sólo lote de estas gafas, el 326, pero que el producto, con un grado de oscuridad superior, "es seguro, cumple con la normativa y no supone un riesgo para la salud".
El motivo de la retirada es el riesgo de lesiones por ser excesivamente oscuras, como ocurría con el resto de gafas que se han retirado. Aunque parezca paradójico, esto es así porque "el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar", ha explicado MO Global. "Como reacción previsible, el usuario se las retira para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente". Y eso es un peligro.
Si uno repasa el curriculum del astronauta canadiense Chris Hadfield, no cabe duda de que es una voz autorizada para hablar sobre el espacio: este ingeniero ha sido piloto de la Royal Air Force de su país y fue comandante de la Estación Espacial Internacional.
Por eso es de vital importancia que leas lo que tiene que decir sobre la idea de protegerse o no a la hora de seguir un eclipse solar.
Justo encima de estas líneas podrás ver el vídeo en directo. También en este enlace podrás seguirlo.
Mi compañero Enrique se ha pateado las tiendas online de segunda mano y se ha encontrado con algunos usuarios echándole mucha jeta al asunto: como apenas quedan en comercios habituales, se están viendo precios disparatados. Te lo cuenta él mismo en este artículo:
Cruz Roja incluía en los kits de comida que reparte diariamente por las calles de Ceuta a los migrantes que cruzaron irregularmente a la ciudad autónoma a finales de julio una hoja informativa en varios idiomas: incluye consejos y recomendaciones para el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto.
Esa hoja se ha puesto en marcha en colaboración con la Delegación de Gobierno de Ceuta y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta tarde no pretendas que tus mascotas vean el eclipse contigo. De hecho, muchos especialistas aconsejan que los animales domésticos precisamente no abandonen la casa. Ni gatos ni perros suelen mirar al Sol, pero la oscuridad sobrevenida y el hecho de que muchas personas estén en ese momento mirando al cielo puede hacerles que les dé la curiosidad.
"El eclipse no representa en sí mismo una amenaza para los perros. El verdadero riesgo procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario y de agitación que puede generarse alrededor de este fenómeno", señala en un comunicado José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE).
Tenemos el último parte de la Aemet. El servicio meteorológico ha asegurado en sus últimas publicaciones que la visibilidad será buena en el 86% de municipios de la península. Pero ¿cuáles son los que no? Aquí te lo cuenta Enrique:
El Gobierno regional acaba de activar la Situación Operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil para mantener vigilados los distintos puntos de observación del eclipse solar, sobre todo por el peligro de que se produzcan incendios forestales.
Lo ha anunciado la Agencia de Emergencias 112 Madrid: activar la Situación Operativa 0 implica tener preavisados a agentes forestales y a equipos de intervención rápida de los voluntarios de Protección Civil, así como Bomberos y otros organismos de Emergencias.
Los eclipses solares no se ven en todo el mundo: lo que se conoce como "franja de totalidad" es el lugar por el que "pasará" la sombra de la Luna sobre la Tierra. Esta franja recorrerá España desde las islas Baleares hasta Galicia, atravesando la Península en diagonal.
Por ello, la aerolínea Iberia despegará un vuelo esta tarde, a las 18:45 hora española, con código IB1473 que podrás seguir en páginas como Flightradar. Aunque no tendrás por qué conformarte con rastrearlo en un mapa: la gracia de este vuelo es que gracias a los satélites Starlink de Elon Musk podrá hacer la primera retransmisión persiguiendo el fenómeno.
El vuelo fletado llevará a científicos del observatorio de Tenerife y como reconocen los comandantes de la nave, Javier Lopera y Betty Guasch, estos necesitan "una precisión mínima de unos tres segundos". "Llegaremos a la hora exacta".
Facua ha avisado de la retirada del mercado de otras gafas para el eclipse solar de la marca Mó, de Multiópticas, que se suman a la orden que prohíbe la venta de las gafas a la venta de Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.
Las gafas afectadas corresponden al lote 0326, modelo 2508-RS003. La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear las incluyó este martes en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El riesgo que suponen todas estas gafas se debe a que su filtro es excesivamente oscuro, por lo que quien se las ponga solo ve oscuridad total y no puede localizar el sol.
Aquí Alberto de nuevo, gracias por la cobertura Enrique. Acabo de llegar a la redacción porque tenía que traerle a varios compañeros sus gafas especiales para el eclipse. Me he pateado buena parte de Madrid y me he encontrado muchos escaparates de farmacias y ópticas con el mismo cartel: NO HAY GAFAS DEL ECLIPSE.
Pero he tenido suerte... en el lugar más insospechado: una tienda especializada en geología y minerales cerca de Moncloa, en la calle Guzmán el Bueno. Esta tarde muchos compañeros de El HuffPost podrán ver el hito astronómico de forma segura. ¡Nosotros seguimos con el directo!
Si no piensas utilizar las gafas para otros eclipses es buena idea que las recicles. Para ello tienes que tirar la montura de cartón al contenedor azul y el filtro al contenedor de resto.
También existe la opción de que las guardes para futuros eclipses si se mantienen en buenas condiciones. O donarlas a centros educativos o asociaciones.
Antes de que la ciencia lograse explicar por qué se produce un eclipse, este fenómeno causaba todo tipo de miedos y reacciones.
Por ejemplo, en la Antigua Roma asociaban los eclipses a las muertes de emperadores o a las grandes desgracias. En las crónicas medievales europeas se asociaban a epidemias, invasiones y derrotas militares. Y en la Antigua China tenían una creencia aún más terrorífica: un dragón estaba devorando el sol.
Los eclipses ya no levantas suspicacias (salvo a Miguel Bosé), así que solo tienes que sentarte y disfrutar.
Hay un detalle en el que no todo el mundo ha caído: si pretendes ver el eclipse en la ciudad es posible que algún edificio tape el sol. Tienes que elegir bien el punto en el que vas a colocarte.
El Instituto Geográfico Nacional pone a tu disposición una herramienta gratuita en la que puedes comprobarlo. Solo tienes que abrir la app con el móvil, pulsar en Escanear y ver la trayectoria del sol cómodamente desde la cámara.
Encontrar unas gafas homologadas hoy puede ser misión imposible. Muchas farmacias y ópticas aseguran que están completamente agotadas. En varias cadenas de supermercado ha ocurrido lo mismo. Inténtalo, pero ten en cuenta que quizás te llevas un chasco. Consecuencias de dejarlo todo para última hora.
Llegados a este punto, lo importante es que huyas de las "ideas de bombero". Nada de utilizar unas gafas de sol normales para contemplar el eclipse. Tampoco recurras a la radiografía que te hicieron en el tobillo. Los daños en la retina pueden ser irreversibles.
Recuerda que las gafas homologadas tienen la siguiente referencia: EN ISO 12312-2:2015.
Hay quien no podrá ver el eclipse. Quizás te pilla de vacaciones en otro lugar, o te toca trabajar, o tienes entradas para ir al cine...
No te lamentes: el año que viene hay otro. Sí, en 2027 toca otro eclipse solar total y será visible en varios puntos de España. Las mejores ciudades para verlo van a ser Ceuta, Melilla, Cádiz y Málaga. También se podrá disfrutar en zonas de Granada y Almería. Y ojo, porque en Ceuta va a durar casi cinco minutos.
Sabiéndolo con tanta antelación no tienes excusa para olvidarte de comprar las gafas.
Hay personas que viven la astronomía todo el año. Es el caso de los cazadores de eclipses, que recorren todo el mundo en busca de este fenómeno. Este 12 de agosto es una jornada muy especial para ellos, sobre todo para los españoles, pues lo disfrutarán en casa.
También es un día reseñable para los expertos en astroturismo. Hay empresas que se dedican a organizar actividades relacionadas con la observación de estrellas, o que incluso realizan talleres y teatros divulgativos. En El HuffPost hemos hablado con Sarai de la Hoz, cofundadora de El Nocturnario. Ella cree que el eclipse puede "despertar muchas vocaciones por la astronomía".
El tiempo es un aspecto clave para poder disfrutar del eclipse. Los cielos nublados siempre te pueden fastidiar la experiencia.
Pero, en principio, no va a ser así. Al menos en gran parte de España. los cielos van a permanecer despejados. Solo en el área cantábrica y en zonas del litoral gallego y de Alborán podría haber nubosidad.
Eso sí, cuidado con el calor, sobre todo si vas a pasar la tarde fuera de casa. Las temperaturas serán altas hoy; en provincias como Córdoba, Badajoz o Toledo podrían superarse los 40ºC de máxima.
¡Buenos días! Soy Enrique Fernández y recojo el testigo de Alberto. Mi compañero acaba de recordar que aún no ha comprado las gafas y ha salido corriendo a por ellas. ¿Las encontrará? A estas alturas parece complicado.
Aprovecho para recordar la hora del eclipse. Así los más despistados no se lo perderán. Empezará a las 19.30 en el noroeste (por ejemplo, en A Coruña), y la franja de totalidad será alrededor de las 20.30 en gran parte de la península y Baleares. El evento finalizará alrededor de las 21.20.
Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses, decía hace unos días que la imagen del Sol eclipsado es "minúscula y estática": "Lo interesante ocurre a nuestro alrededor: cambios en la intensidad y el color de la luz, la sombra del follaje, bajada de temperaturas y comportamiento de la fauna a tu alrededor, especialmente, la humana".
Efectivamente, además del propio eclipse esta tarde verás fenómenos igual de curiosos y no tan habituales. Por ejemplo, entre la sombra de los árboles verás decenas de medias lunas. Normalmente, cada pequeño hueco entre las hojas de un árbol funciona como una cámara estenopeica. La luz del Sol atraviesa esos huecos y proyecta una imagen del Sol, que hoy será eclipsado.
Esta imagen fue la foto del día para la NASA en Nochebuena de 2005, y da buena cuenta de lo que se verá esta tarde en muchos puntos de España:
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, entre ellas no conducir con las gafas especiales (sí, en serio) o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno.
¿La has oído ya? Hoy Martin (Urrutia, el cantante y actor vizcaíno que pasó por OT) ha publicado una canción que evidentemente va sobre el eclipse y que se titula Cuando el sol bese a la Luna.
"Las bocas callaban, los pechos estaban agitados por la emoción, en los rostros se veían las huellas de una impresión profunda. Una mezcla de asombro y de tristeza invadía a todos los espectadores. Vimos a muchos cuyos ojos estaban a punto de llorar".
Este es un pasaje de una crónica periodística sobre cómo Burgos vivió un eclipse... hace 121 años, en 1905. Mi compañera Elena Santos ha buceado en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica para ver cómo recogió el Diario de Burgos el acontecimiento de hace un siglo. Precisamente Burgos será uno de los lugares idóneos para ver el eclipse solar total de hoy miércoles 12 de agosto.
Muy sencillo: un eclipse solar se da cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. Eso hace que durante unos segundos y desde una parte muy pequeña de la Tierra se pueda ver al Sol completamente tapado por nuestro satélite.
La divulgadora científica Alba Moreno explicaba recientemente que se da una "coincidencia cósmica muy divertida" entre el Sol y la Luna: el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. "Pasa mucho en astronomía y física y es que no nos creemos que somos casualidad. Los eclipses son casualidad y que nosotros estemos aquí también".
Hoy es miércoles 12 de agosto y ya lo notas en el ambiente: España se va a parar esta tarde para vivir un evento astronómico histórico. Un eclipse solar total que no se volverá a poder ver en buena parte del país durante décadas.
Mantente conectado a El HuffPost. Soy Alberto R. Aguiar y te voy a acompañar buena parte del día para que estés a la última con todo lo relacionado con el eclipse: esta tarde vas a ser el que más sepas del tema. Por si quieres soltar algún chascarrillo mientras la gente enmudece viendo la cita cósmica de hoy...