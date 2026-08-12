Emilio Alfaro, astrónomo emérito del CSIC: "Un eclipse solar tiene todos los ingredientes para que te marque"

España se preparara para el eclipse solar total de este miércoles, un evento astronómico histórico que no se vivía en suelo peninsular desde 1905... por mucho que haya gente que diga y que insista que pudo disfrutar en su infancia o adolescencia de un fenómeno como este -no, no hay nadie en el mundo que tenga 121 años-.

En 1999, Europa central (junto a otras regiones del mundo) pudo disfrutar de este ocultamiento solar, mientras que en España únicamente ciertas zonas pudieron ver el eclipse, aunque de forma muy parcial. En 2005, en cambio, sí se pudo disfrutar de un eclipse, pero fue alunar, algo muy diferente al total que se va a vivir.

La confusión de estos dos con el actual hace que mucha gente mezcle unos con otros. Desde El HuffPost hemos hablado con Emilio J. Alfaro, astrónomo e investigador Ad Honorem del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del CSIC para resolver estas dudas. El especialista, que va a disfrutar de este eclipse junto a su familia desde Covarrubias (Burgos), insiste antes de todo en que el que pueda desplazarse para verlo de forma total que lo haga.

"Un eclipse solar total tiene todos los ingredientes para que te marque. Si no lo ves en una zona del 100% de ocultamiento no no será noche completa y no verás la parte de la corona, que es la parte más externa del sol. Obviamente no tiene mucho brillo, entonces solo se ve sí eres capaz de opacar el sol al completo", asegura el especialista, que a sus 72 años lleva 50 trabajando como astrónomo.

Lo primero de todo, y para los que más dudas tienen, un eclipse solar total se da porque los tres astros -la Luna, el Sol y la Tierra- están alineados, de tal manera que la Luna está entre medio y no nos deja ver la estrella. Resumiendo, es como si pusiéramos una pantalla entre la Tierra y el Sol.

"Esto ocurre porque el tamaño angular de la Luna en el cielo es igual al del Sol, aunque este sea muchísimo más grande en tamaño real o lineal, pero al estar la Luna más cerca nuestra vemos un diámetro similar al del Sol", describe Alfaro.

En cambio, en 2005 sucedió que la Luna estaba más cerca del Sol: "No siempre está a la misma distancia de la Tierra porque su órbita es una elipse, entonces cuando está más lejos no te tapa completamente al sol. Una moneda si la pones más lejos tapa menos de lo que hay detrás y si la pones delante del ojo no ves nada. Entonces, en un eclipse alunar la Luna está más lejos y no tapa completamente el Sol, por lo que cuando están los dos centrados queda un anillo de luz alrededor del borde de la Luna".

Una persona sosteniendo unas gafas para ver protegerse de la luz solar. Getty Images

El caso del eclipse de 1999

Alfaro recuerda que en 1999 él se fue junto a su familia a Hungría para poder vivirlo en directo. En España, explica, se vio de forma parcial, por debajo del 80% (en zonas como Madrid se va a ver el de este miércoles en porcentajes del 99%), así que aquel no tiene nada que ver con lo que se va a vivir tanto este año como el siguiente.

"Para entenderlo, fue como si pusieras esa moneda que no se tapaba entera y siempre quedaba una franja luminosa. Nadie vio un eclipse solar completo desde España en 1999, se vio en una gran parte de Europa central, Pakistán y hasta el golfo de Bengala, es decir, atravesó zonas de las más pobladas del mundo", detalla.

Por ello, en la Península no se ha vivido algo como lo que se va a vivir desde ese remoto 1905. Además, Alfaro aprovecha para recordar la figura del científico Emilio Herrera, ingeniero militar y aeroespacial que organizó el visionado de ese fenómeno astronómico desde Burgos. "Hasta se desplazó el rey Alfonso XIII y se lanzaron globos aerostáticos para visualizarlos desde capas superiores de la atmósfera. Se hicieron experimentos y fue muy interesante", destaca.

Asimismo, también elogia la labor de la administración central en la organización de este eclipse: "Se va a abordar el eclipse desde todos los puntos de vista. La singularidad científica, turística y social ha sido considerada por la administración central y ha habido una comisión nacional del eclipse para tratar todos los temas posibles como pueden se los incendios, los desplazamientos por carretera o el dar a conocer la seguridad a la hora de usar las gafas adecuadas y que haya para casi todo el mundo".

¿Influye la estación del año? ¿Y la hora del día?

Otra de las preguntas que surgen es si un eclipse de sol es igual en invierno o en verano, ya que las horas de sol y el posicionamiento es completamente distinto. Lo mismo que a la hora del día. Y sí, cambia.

El eclipse de este 2026 es en agosto y al anochecer, mientras que el de 1999 también fue en agosto, pero sobre las 11 de la mañana. En cambio, el de 2005 ocurrió en abril al mediodía.

"Respecto a la estación, ocurre que si la Tierra y el Sol están más lejos es más fácil que la duración del eclipse sea más larga. El Sol, al estar más distante, es más pequeño y la Luna lo va a tapar mejor y durante más tiempo tapándolo. Es decir, en julio es más fácil que un eclipse de sol visto desde el hemisferio norte sea más largo que uno que ocurra en otros momentos del año", apunta Alfaro, que afirma que en ese sentido sí que hemos tenido suerte, a pesar de que no van a ser extremadamente largo -lo más extensos suelen durar 7 minutos y este se quedará en algo más de un minuto y medio-.

En cuanto a la hora del día cambia en que en las horas centrales del día no hay edificios que tapen el sol al estar más alto, mientras que por la mañana o por la tarde tanto construcciones como colinas pueden ocultar el horizonte. "Es más interesante que sea en las horas más centrales porque va a ser más visible", deja claro.

Tras toda esta explicación, a Alfaro solo le queda insistir en encontrar un sitio que tenga el 100% de visibilidad y utilizar las gafas para proteger la retina.