Esperanza Aguirre deja una demoledora frase al pronunciarse sobre la imputación del exministro Montoro

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha intervenido durante el programa de Todo Es Mentira, para hablar de la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que no ha escatimado en dar su opinión.

Un juez del Juzgado número 2 de Tarragona imputó este miércoles a Montoro por, presuntamente, crear "una red de influencias" para beneficiar a empresas gasistas cuando entonces era ministro.

Aguirre ha arrancado su intervención recordando que Montoro, desde el primer día, "empezó a decir que él iba a subir los impuestos más de lo que había previsto Izquierda Unida en su programa. Yo ya comprendí a dónde iba Montoro... Pero bueno".

"Acabo de ver que dice la Cadena SER que no se va a circunscribir lo de Montoro solamente a lo de Tarragona y las empresas gasísticas, pues seguro que ahí estará lo mío", ha añadido. Ha aclarado esa frase final diciendo que, en aquel entonces, en el 2015 le propusieron ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, "cuando el PP estaba en el peor momento, dado que no habíamos cumplido nuestro programa".

"Justamente Montoro decía que íbamos a bajar los impuestos y los subió más de lo que lo subió Izquierda Unida. No cumplimos nada y estábamos perdiendo según las encuestas unos 4 millones de votos... Y acepté ser candidata", ha afirmado.

Sobre cómo le ha sentado personalmente la imputación del exministro, ha confesado que se enteró un poco antes de que saliera a la luz. "Me llamó un periodista y me mandó el auto, busqué a ver si salía yo, pero vi que no, que estaba limitado", ha aclarado.

"Parece ser que esto va a abrir más investigaciones sobre políticos y empresarios. Yo me alegro, a ver si de una vez se aclara este asunto porque el señor Montoro, decís que es del PP, menos mal que se ha ido porque un tío que dice que es mejor subir los impuestos más de lo que propone Izquierda Unida...", ha rematado.