Paula, joven ingeniera trabajando en Alemania: "Después de dos años en la empresa cobro 95.000 euros anuales"

La ingeniería se ha consolidado como una de las profesiones con mayor proyección en el mercado laboral global. No solo ofrece estabilidad y oportunidades internacionales, sino también salarios que, en muchos casos, superan con creces la media de otras titulaciones. En este contexto, historias como la de Paula ilustran cómo esta carrera puede convertirse en un pasaporte hacia empleos bien remunerados.

Esta joven ingeniería española, originaria de Barcelona, lleva más de tres años trabajando en Alemania y asegura cobrar un salario bruto anual de 95.000 euros. Así lo ha hecho saber en un video publicado en TikTok que ha encendido el debate sobre salarios y movilidad profesional, especialmente entre los jóvenes cualificados que contemplan emigrar para acceder a mejores oportunidades laborales.

“Yo empecé cobrando 50.000 euros brutos anuales, que eso son unos 2.500 euros netos al mes en 13 pagas”, explica Paula al inicio de la grabación. Esta remuneración, aunque es más modesta que la actual, realmente es lo mínimo que se puede cobrar en el país germano si se trabaja como ingeniero. Según relata, esa cifra es un punto de partida frecuente para perfiles técnicos, donde incluso los sueldos iniciales ya superan de manera notable los ofrecidos en muchos otros países europeos, incluido España.

Depende del sector y la ciudad

“A los 6 meses cambié de empresa porque me ofrecieron 70.000 euros brutos anuales y ahora después de dos años en esa empresa ya estoy en 95.000 anuales”, asegura con orgullo Paula. Su trayectoria refleja una estrategia cada vez más común entre profesionales del sector tecnológico: aprovechar la alta demanda de ingenieros para negociar mejores condiciones laborales y ascender con rapidez. En su caso, cada movimiento le permitió escalar salarialmente en un tiempo récord, algo difícilmente imaginable en otros mercados menos competitivos.

No obstante, en Alemania la tributación y las cotizaciones sociales son altas en comparación con otros países europeos, por lo que un sueldo bruto elevado no se traduce de forma directa en la misma cantidad de ingreso disponible. Lo que se considera “buen salario” en Alemania suele rondar entre los 64.000 y 80.000 euros brutos anuales, y el neto resultante varía mucho según cada situación personal, dependiendo del estado civil, hijos, seguro médico…

Por eso Paula advierte en sus explicaciones que hay que considerar impuestos y coste de la vida local antes de sacar conclusiones. Su caso sirve como ejemplo de que, para ingenieros con formación y voluntad de movilidad, Alemania puede ofrecer salarios superiores a la media europea. Sin embargo, las condiciones varían por sector y ciudad, y la experiencia individual suele ser decisiva para alcanzar altos niveles salariales.