Dos españoles van a cenar a la Torre Eiffel, pagan 130 euros por persona y se quedan perplejos con lo que les pasa: "Esos que veis no son nuestros amigos"

La Torre Eiffel de París es uno de los lugares más visitados de Francia, de Europa y del mundo. Por allí pasan al año 6.318.000 visitantes, según datos que proporciona el propio monumento. Pero no todos ellos saben que en el interior de la estructura hay dos restaurantes: Le Jules Verne, situado en la segunda planta, a 125 metros de altura y con comida de lujo; y Madame Brasserie, ubicado en la primera planta y algo más informal que el primero.

A este último local fue a cenar Amparo, una española que quiso celebrar así el quinto aniversario con su pareja. Según explica en un vídeo de TikTok, donde es conocida como @amparodoladerr, pagaron 130 euros por persona y tuvieron una experiencia no del todo satisfactoria con detalles desafortunadamente sorprendentes.

Empiezan puntuando la cena con un ocho sobre 10 porque les reciben con champagne, pero la nota empieza a bajar cuando llegan los platos. De entrantes toman una crema de calabaza y un paté a los que dan un cuatro. Luego llegan los principales: guiso de bogavante y pechuga de ternera, a los que dan un 6. El primer desencanto grande llegar con el postre, al que dan solo un dos sobre 10.

La primera gran decepción, el postre

"Me parece que no vale nada. Imagínate el poco sabor que tiene que yo no he acabado el postre", se lamentan antes de admitir que las vistas son de diez. "Somos muy exigentes con la comida y la verdad es que nos ha dejado un poquito que desear", admiten.

Pero son otros detalles los que más les llaman la atención. Por ejemplo, pese al lujo y el precio, se lamentan de que no hay guardarropa y tienen que cenar con los abrigos en los asientos, "súper incómodo". Además, están hombro con hombro con los comensales de las mesas de al lado, como si de un restaurante de comida rápida se tratase. "El hombro que veis no son nuestros amigos", advierten.

Hombro con hombro con desconocido

Finalmente, con todo eso, dan un cuatro sobre 10 a la cena: "Hemos disfrutado de nuestro aniversario, ha sido una experiencia, pero somos muy críticos con la comida. Nos encanta comer, cuando podemos vamos a sitios buenos, nos gusta invertir en eso, y este... bueno, una experiencia diferente pero sin más. Creo que hay sitios mejores para comer y más baratos".