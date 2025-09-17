Está buscando trabajo de camarera y no se puede creer la propuesta que le hacen

Los seguidores que tiene la cuenta @SoyCamarero en X, la red social a la que se le sigue llamando Twitter pese al empeño de Elon Musk por evitarlo, saben muy bien que quienes se atreven a buscar un trabajo en hostelería, además de ser unos valientes, también se les puede considerar deportistas de riesgo. Sin embargo, lo que le ha ocurrido a una chica en uno de los muchos portales de empleo no solo roza lo surrealista sino que, como apuntan algunos, podría tener consecuencias penales.

La historia arranca con un mensaje de WhatsApp que llega a la 1:05 de la madrugada. Sí, a esa hora en la que los restaurantes han bajado la persiana, los camareros se han quitado los zapatos y el resto del mundo suele estar durmiendo. Aun así, el supuesto empleador decide que ese es el momento perfecto para poner en marcha un proceso de selección. Extrañada por el horario, la familiaridad y porque tampoco tiene el teléfono guardado en su agenda, la joven le pregunta quién es con toda la educación del mundo. La respuesta no se hace esperar: “Estamos buscando personal para un restaurante”, cuando lo normal sería un “¿estás despierta?” y no una oferta de trabajo.

Pese al horario, ella contesta con toda la educación del mundo: "Ya no estoy orientada hacia la hostelería, pero muchas gracias igualmente”. Vamos, un portazo educado de los que no admiten réplica. Cualquiera habría pillado la indirecta y habría dado por terminada la conversación. Pero no. Al genio de los recursos humanos al que le encanta "trabajar" en horario de after hours, no solo le parece poco el envío de mensajes a horas intempestivas y decide estirar la conversación: “Te puedo hacer una pregunta?”.

La joven, más educada de lo que pedía la situación, le responde y accede a que le haga la pregunta. Es entonces cuando el individuo suelta la joyita de la noche: "¿Sabes qué es sugardaddy?". Vamos, lo típico que te encuentras entre las ofertas de contrato indefinido y las propuestas de una jornada partida. La contestación de ella le llega sin ningún rodeo, tan rápida como demoledora: “¿Y tú una denuncia?”. Fin del show.

Cómo evitar mensajes indeseados

El revuelo que ha provocado el tuit de Soy Camarero, además de un cabreo generalizado, ha dado pie también a un rápido tutorial para evitar estas situaciones tan incómodas. Una cuenta, Republic Of The Meoth, lo explica: "Desde Job Today, salvo que tú des el teléfono en el chat de una oferta, no pueden saber tu número", p eero Soy Camarero replica que la propia chica le ha confirmado lo contrario: “Le he preguntado a la chica y me dice que sí pueden verlo porque le han contactado más empresas”.

Para disipar dudas, el seguidor de la cuenta de X le detalla que en la aplicación existen dos configuraciones en el apartado “Número de móvil”:

Siempre (los empleadores pueden llamarte en cualquier momento).

Solo cuando me inscribo en una oferta (la opción recomendable si no quieres que te despierten con propuestas tan cutres como indecentes).

Y, por si a alguien todavía le parece una simple anécdota, otro usuario no le da muchas vueltas al asunto: “Esto se llama incitación a la prostitución, y está tipificado”. Porque si ya es bastante difícil conseguir firmar un contrato digno en el sector de la hostelería, lo que faltaba, encima, es aguantar “sugardaddies” disfrazados de empresarios nocturnos.