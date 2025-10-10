Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Esta escena entre Ione Belarra y la reina Letizia se comentó muchísimo hace dos años: ahora cobraría plena relevancia
Virales

Virales

Esta escena entre Ione Belarra y la reina Letizia se comentó muchísimo hace dos años: ahora cobraría plena relevancia

Sería noticia en toda España. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Letizia y Belarra.RTVE

Dos han pasado desde uno de los momentos más comentados del besamanos posterior al desfile del militar de la Fiesta Nacional del 12 de octubre donde se cruzaron los caminos de la reina Letizia y de Ione Belarra, por entonces líder de Podemos y ministra de Agenda 2030 y Derechos Sociales.

En ese besamanos, de las más de 1.500 personas que pasaron por delante suya, sólo se detuvo con Belarra, que llevaba un pañuelo con bordados palestinos que además estaban hechos por mujeres de la región.  

"Con la única que se detiene Letizia en el besamanos es con Ione Belarra, quien lleva un pañuelo con bordados palestinos", afirmó entonces la experta en protocolo y comunicación no verbal Patrycia Centeno. 

Tras el revuelo causado, Belarra hizo una publicación en Instagram explicando la prenda y por qué la llevaba: "En pocos lugares del mundo se libra una batalla tan desigual como la que ocurre entre Israel y Palestina. El Estado de Israel lleva décadas sometiendo al pueblo palestino a una ocupación y a un apartheid que nos sigue dejando sin palabras". 

Acuerdo Israel-Hamas

Un momento que ahora, a escasos días de que se repita el besamanos, cobraría especial relevancia por la situación en la que se encuentra en este momento Gaza tras la masacre que está cometiendo Israel sobre el terreno. 

Precisamente este mismo jueves, Hamás e Israel han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase de la hoja de ruta propuesta por Donald Trump, que debería llevar al fin de la ofensiva israelí en Gaza, el retorno de los rehenes en manos de Hamas y la entrada de ayuda humanitaria en suelo palestino. 

Pero ojo porque además, este principio de acuerdo puede traer otra consecuencia que quizá en este mundo en el que vivimos no impacte tanto pero sería de traca: el premio Nobel de la Paz para Donald Trump por lograr la paz en Oriente Medio. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 