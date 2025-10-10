Esta escena entre Ione Belarra y la reina Letizia se comentó muchísimo hace dos años: ahora cobraría plena relevancia

Dos han pasado desde uno de los momentos más comentados del besamanos posterior al desfile del militar de la Fiesta Nacional del 12 de octubre donde se cruzaron los caminos de la reina Letizia y de Ione Belarra, por entonces líder de Podemos y ministra de Agenda 2030 y Derechos Sociales.

En ese besamanos, de las más de 1.500 personas que pasaron por delante suya, sólo se detuvo con Belarra, que llevaba un pañuelo con bordados palestinos que además estaban hechos por mujeres de la región.

"Con la única que se detiene Letizia en el besamanos es con Ione Belarra, quien lleva un pañuelo con bordados palestinos", afirmó entonces la experta en protocolo y comunicación no verbal Patrycia Centeno.

Tras el revuelo causado, Belarra hizo una publicación en Instagram explicando la prenda y por qué la llevaba: "En pocos lugares del mundo se libra una batalla tan desigual como la que ocurre entre Israel y Palestina. El Estado de Israel lleva décadas sometiendo al pueblo palestino a una ocupación y a un apartheid que nos sigue dejando sin palabras".

Acuerdo Israel-Hamas

Un momento que ahora, a escasos días de que se repita el besamanos, cobraría especial relevancia por la situación en la que se encuentra en este momento Gaza tras la masacre que está cometiendo Israel sobre el terreno.

Precisamente este mismo jueves, Hamás e Israel han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase de la hoja de ruta propuesta por Donald Trump, que debería llevar al fin de la ofensiva israelí en Gaza, el retorno de los rehenes en manos de Hamas y la entrada de ayuda humanitaria en suelo palestino.

Pero ojo porque además, este principio de acuerdo puede traer otra consecuencia que quizá en este mundo en el que vivimos no impacte tanto pero sería de traca: el premio Nobel de la Paz para Donald Trump por lograr la paz en Oriente Medio.