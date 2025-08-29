Luis Merlo revela lo que significó para España su papel de Mauri: se lo decían por la calle
"La gente me paraba por la calle y me decía...".
El actor Luis Merlo, conocido entre otros papeles por dar vida a Mauri en Aquí no hay quien viva, ha contado lo que significó para él participar en esta ficción y representar a este personaje en una entrevista concedida al diario El Mundo que ha sido publicada este viernes.
Preguntado sobre si el arte puede hacer del mundo un lugar mejor, el hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo ha explicado lo que supuso dar vida a un hombre homosexual en una serie que ha tenido una trascendencia histórica.
"Hice de Mauri, el primer gay que salió abiertamente y sin ser ridiculizado en una serie de prime time familiar. Como hombre homosexual que soy, sentí que a través de esa ficción televisiva había algo que decir, que quería ser muy cauto y muy honrado al contarlo, porque verdaderamente me apetecía hacer algún tipo de homenaje -que sólo sabré yo- a la gente que ha peleado por la igualdad de derechos", ha afirmado el protagonista de la obra de teatro Un Dios salvaje, que se representa en el Teatro Alcázar de Madrid.
Merlo, sobre los recuerdos que tiene de esa época, ha confesado que la gente le agradecía por su trabajo: "La gente me paraba por la calle y me decía que me tenía que dar las gracias. Y yo les pregunta que por qué y me respondían que porque 'mis padres han entendido mi homosexualidad gracias a tu personaje'".
"Lo único que hice fue mostrar mi amor, mi cariño y mi apoyo. Pero lo que pensaba es que una serie de Antena 3 no debería ser el lugar donde nadie aprenda nada. Debería ser un lugar inspirador. No es la respuesta a la pregunta que uno se hace cuando tiene 16 años", ha apostillado.
Finalmente, Merlo ha asegurado que "el mundo es mejorable, por supuesto, pero también hay que elegir bien a los maestros".