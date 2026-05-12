Esta joven da la respuesta perfecta a los que critican a los jóvenes por gastarse 12 euros en Netflix sin tener casa

Imagen de archivo de una compra de una vivienda con la foto del vídeo de @dariduu_.

La creadora de contenido en TikTok Dari, conocida como @dariduu_, ha firmado una de las respuestas más compartidas a todos aquellos que critican a la juventud por tener gastos como las plataformas Netflix, Amazon Prime o HBO en vez de ahorrar para comprarse una vivienda.

"¿Los jóvenes no habéis pensado en que igual no tenéis acceso a la vivienda y no os podéis permitir una casa porque pagáis 12 euros al mes de Netflix? Pues no, no lo habíamos pensado porque no tenemos ningún tipo de déficit cognitivo", ha comenzado diciendo.

La joven creadora de contenido ha hecho cuentas para mostrar lo que significaría ese ahorro en caso de no pagarlo: "Si tú pagas 12 euros al mes de Netflix, estás pagando 144 euros al año de Netflix. Si tú te quieres comprar una vivienda, digamos de 120.000 euros, que me parece barato, tienes que dar una entrada habitualmente del 20%, es decir, tienes que dar en concepto de entrada unos 24.000 euros. Tendrías que estar ahorrándote el Netflix durante 170 años para poder dar esta entrada para esta vivienda".

"Creo que para ese entonces ya tenemos todos donde residir por la eternidad y por los siglos de los siglos, me parece", ha ironizado sobre esta cifra, indicando que solo habla de la entrada, no de la hipoteca que hay que pagar después.

¿Qué razón puede haber detrás de estas teorías?

Dari, entonces, ha tratado de buscar un motivo por el que los adultos lanzan este tipo de proclamas contra la juventud: "Entiendo que a lo mejor a muchos os resulta cómodo echar la culpa de todo a los jóvenes porque de alguna forma así os autovalidáis y pensáis que vuestra generación es mejor y le asociáis unos valores de cultura del esfuerzo, del ahorro, del trabajo duro que para vosotros consideráis méritos".

"De esa forma atribuís todo el problema que los jóvenes son unos caprichosos, que ahora el consumismo no sé qué y os sentís superiores de alguna forma a las nuevas generaciones. Ese es el único motivo que tú puedes tener para utilizar este tipo de argumentos", ha añadido.

Además, ha rematado diciendo que es posible ver cuál es el salario mediano de los jóvenes y el precio de la vivienda para sacar una conclusión.

La conclusión final

La creadora de contenido, finalmente, ha acabado reconociendo que "sí que es cierto que mucha gente tiene más gastos hormiga o hay más consumismo", pero esto se da porque, ha continuado, "se dan cuenta de que aunque ahorrasen y se privasen de esas cosas, no tendrían acceso a la vivienda igualmente".

"Luego, el problema no es Netflix. El problema es que aunque tú te saques Netflix, no tienes acceso a una vivienda. Con lo cual la gente se resigna. Entonces, podéis decidir poner el foco ahí o podéis decidir reflexionar un poquito sobre qué país se le está quedando a vuestros hijos o a vuestros nietos o a quien sea y qué posibilidades reales tienen de una vivienda digna y de no tener que infravivir por mucho que se puedan permitir 12 euros de Netflix", ha sentenciado.