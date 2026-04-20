Así es la subida de precios de Netflix desde su llegada a España: aumentos de precio de casi el doble y persecución a las cuentas compartidas

Netflix lo confirmó. A pesar de disparar sus ganancias, la plataforma subirá sus precios en el mercado español, después de que hiciera lo propio hace semanas en EEUU. Los nuevos precios rompen además la barrera psicológica de los 20 euros mensuales. La compañía propone ahora un plan Premium por 21,99 euros, un plan Estándar por 14,99 euros y un plan con anuncios por 8,99 euros.

La polémica está servida. Este es el enésimo aumento que hace la compañía estadounidense, concretamente la sexta desde que la firma desembarcara en el mercado español en octubre de 2015, hace poco más de diez años. Cuando irrumpió en España, Netflix llegó con un plan Básico (hoy desaparecido) por 7,99 euros; un plan Estándar por 9,99 euros y un plan Premium por 11,99 euros.

La diferencia es notoria. El plan Básico desapareció en 2025 y fue sustituido por un plan Estándar pero con anuncios y un euro más caro. Con respecto al despliegue de Netflix en España hace casi once años, los precios se han disparado porcentual y exponencialmente. Por ejemplo, el plan Estándar ahora es un 50% más caro con respecto a 2015. El Premium, un 83,4% más caro.

Las subidas de precio comenzaron en 2017, pero entonces eran algo más tímidas. Por ejemplo, en octubre de aquel año, cuando la firma llevaba dos años en el país, el plan Estándar subió un euro (de 9,99 a 10,99 euros) y el Premium dos (de 11,99 a 13,99 euros), mientras que el plan Básico permaneció sin cambios. En 2019 la subida fue idéntica. Plan Estándar por 11,99 (un euro más) y Premium por 15,99 (dos más).

De nuevo en octubre, pero de 2021, se subieron los precios, y de idéntica forma: el Estándar pasó a costar 12,99 euros al mes y el Premium 17,99 euros al mes. En octubre de 2024 lo mismo, el Estándar a 13,99 euros y el Premium con 19,99 euros, pero apareció el plan Estándar "con anuncios" con resoluciones 1080p y dos dispositivos simultáneos por 6,99 euros mensuales.

Una subida sorpresiva por varias razones

La subida de las tarifas de Netflix en España este 2026 llama la atención por varias razones. La cadencia que llevaba la plataforma hasta ahora es de ir revisando sus tarifas cada dos o tres años, pero solía hacerlo en octubre. En este caso es en abril. De hecho, es la segunda subida en apenas año y medio. Lo que dicen los analistas es que Netflix está tratando de empujar a los usuarios a su plan con publicidad.

Eso también explica el despliegue de medidas que Netflix ha introducido en los últimos años para tratar de frenar las cuentas compartidas: aspira a optimizar al máximo sus ingresos por publicidad.

La justificación oficial es que aumentar el precio permitirá aumentar la inversión en producciones. Por supuesto, la compañía que seguirá dirigiendo Reed Hastings hasta junio (anunció la semana pasada que se retiraba del cargo) también ha defendido que la inflación es otra de las razones. Sin embargo, la evidencia sostiene que es ese viraje hacia la publicidad lo que persigue la compañía.

Estas medidas se dan además después de que la compañía compartiera sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, disparando su beneficio neto casi un 83% y con el anuncio de la marcha de Hastings, que deja a la firma con Ted Sarandos y Greg Peters al frente. También después del fiasco con Warner Bros: intentó comprar el gigante del entretenimiento pero la operación acabó atascándose.