Oro parece, caro sí es: el precio de la vivienda registra un nuevo máximo y la compraventa cae ligeramente

Imagen de archivo de un cartel de 'Se vende' y otro 'Se alquila' en un piso.

Ya no sabemos qué decir. Mes tras mes. Trimestre tras trimestre. Año tras año. La vivienda alcanza nuevos precios máximos y la situación cada vez se complica más y más. Alta demanda, falta de vivienda... El problema no se ha solucionado, sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía, y lo que sí sabemos es que la burbuja no ha dejado de crecer.

Según los datos que ha publicado este jueves el Colegio de Registradores, en la 'Estadística Registral Inmobiliaria', el precio medio por metro cuadrado ha crecido todavía más. Hablamos de un 8,9% en el primer trimestre en tasa interanual y un 3,5% en tasa trimestral, hasta los 2.429 euros por metro cuadrado, su cifra máxima histórica.

En esta, la que iba a ser la legislatura de la vivienda, la única evolución que estamos viendo es la de cómo los precios no dejan de subir. Y por comunidades, la cosa no mejora ni un poco.

La compraventa cae ligeramente

No es un dato a tener muy en cuenta, ya que siguen siendo niveles máximos desde el tercer trimestre de 2007, pero el número de compraventas de vivienda ha registrado un leve descenso del 1,9% en tasa interanual.

Las cifras reflejan 701.828 operaciones. En lo que se refiere a los datos trimestrales, el descenso fue del 0,1%. Sí suben las compraventas de vivienda nueva, con un incremento trimestral del 7,2%, hasta las 39.473 operaciones.

En lo que se refiere a vivienda de segunda mano, las operaciones alcanzan las 138.623 compraventas, lo que refleja un descenso del 2% en lo que al trimestre se refiere. Algo que se replica en 10 comunidades autónomas y 30 provincias de España.

Madrid lidera la tabla

Si vamos a los datos por comunidades que ha publicado el Colegio de Registradores en su nueva estadística, la Comunidad de Madrid vuelve a ser líder, aunque no por algo positivo.

Madrid registra el mayor precio medio de España, con hasta 4.407 euros por metro cuadrado. Le siguen, de cerca, Islas Baleares, con 4.173 euros; País Vasco, con 3.474 euros; y Cataluña, con 2.852 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las capitales de provincia, los mayores precios se han alcanzado en San Sebastián (6.154 euros), Madrid (5.428 euros), Barcelona (4.922 euros), Palma (4.202 euros) y Bilbao (3.685 euros).

Pese a que la compraventa ha caído ligeramente, el número de hipotecas ha crecido. En concreto, un 15,2% en tasa interanual, hasta las 513.092 hipotecas sobre vivienda. En el primer trimestre, se han registrado 133.618 hipotecas.

Siete comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, alcanzándose las mayores cuantías en Andalucía (27.270 hipotecas en el trimestre), Cataluña (24.254), Comunidad de Madrid (20.379) y Comunidad Valenciana (15.640).

Esta puede ser una noticia más o no. La vivienda sigue subiendo, alcanzando máximos históricos y la situación no parece tener un freno de mano cerca. Mientras tanto, las cifras no dejan de subir y la dificultad para obtener una vivienda digna, como aparece en la Constitución, es cada vez mayor.