Está con su pareja sentados en la calle, se les acerca una monja y lo que les dice impacta en Tik Tok

La usuaria de Tik Tok @al_ferma ha difundido en su canal de la red social la charla que les dio una monja tanto a ella como a su pareja mientras estaban sentados en una plaza rodeada de edificios.

"Aquí hay muchas casas y hay muchos niños. No sé lo que hacíais pero estabais muy mal sentados", comenzó la religiosa, que les dijo que se tenían que aprender a respetar y a querer desde el amor.

"Cuando os queráis de verdad os casáis y tenéis todo el sexo que queráis, pero antes no porque hay heridas y hay disgustos de separaciones. El sexo es una cosa muy íntima entre dos personas y cuando dos rompen es lo que más cuesta de dejar", prosiguió la mujer.

La joven se defendió diciendo que estaban sentados uno en frente del otro y que no estaban haciendo nada. Sin embargo, no convenció a la monja: "Os lo digo porque sois muy jóvenes y sois buena gente. Vigila no te quedes embarazada, que después te quedarás con el bebé y llorarás, te harán abortar y te harás una herida mayor porque son heridas que quedan para toda la vida".

"La gente coge depresiones y no saben por qué y muchas vienen por abortos que han tenido sin querer o queriendo, que cuesta todavía más. Vigila, que la mujer es la que las sufre porque al hombre le da igual. Tú pierdes la virginidad y lo pierdes todo", remató.

Al final, la mujer le preguntó sus nombres porque les confesó que iba a rezar por ellos.