Un taxista se lleva todos los aplausos con su respuesta a lo que vivió The Grefg 

The Grefg en directo este lunes.

El taxista Saixe, uno de los más seguidos en redes sociales, ha pedido perdón al creador de contenido The Grefg después de que este revelara lo que había vivido al coger un taxi en la estación de Atocha de Madrid.

El youtuber contó que tenían que ir a Callao desde Atocha y el taxista les recriminó el trayecto por ser muy corto: "Nada más subirnos nos dijo que vaya puta mierda de sitio al que íbamos, que había estado una hora y media esperando para esta puta mierda de sitio. El taxista se refería a que había estado mucho tiempo esperando para un trayecto corto".

"Además, vio a un compañero mío con el móvil y le preguntó si estaba con el Google Maps porque pensaba que le iba a estafar. Dijo 'me cago en la puta lo que hay que aguantar'", añadió el creador de contenido.

Saixe, que tiene más de 270.000 seguidores, pidió disculpas a The Grefg y a todas las personas que hayan vivido un episodio similar: "Perdón, perdón y perdón, mil disculpas porque haya gente así en nuestro sector. Estamos luchando por lo que estamos luchando y toda esta gente hace que nuestro trabajo no valga una mierda y vaya todo para atrás".

Además, le mandó un mensaje a ese taxista que, según dijo, probablemente sea más mayor que él: "Creo que no le falta razón a The Grefg y que tu actitud ha sido la incorrecta. Un día puede que estés dos horas de espera para ir a Valencia y entonces no nos quejamos y otra día te toca ir a Callao y eso sí te jode. Sé que jode mucho dos horas para 10 euros, pero hoy te toca a ti y mañana a mí".

"Al final de mes hacemos todo lo mismo, lo importante es que la gente coja taxi, sea de 10, 5 o 400 euros", añadió.

Además, ha reconocido que él ha tenido experiencias con clientes que le decían que el viaje iba a ser corto. " A esa gente hay que decirle que no se preocupe porque mientras haya cogido un taxi y no una VTC es bueno, todo suma. Viendo la competencia que tenemos hay que actuar así con los clientes", opinó.

"Es normal que la gente nos diga las cosas que nos dicen, con todo lo que llevo defendiendo y ahora me tengo que callar la boca con casos así. Una vez más pido disculpas de corazón a The Grefg y a todos los que les han pasado episodios similares", finalizó el taxista.