Esta pregunta sobre el nuevo tema de Rosalía desata el debate: "¿Te gustaría igual?" 

Rosalía, con el top de McQueen para Givenchy en una escena de 'Berghain'

Que Rosalía ha revolucionado la industria musical y gran parte de la sociedad con su nuevo lanzamiento, la canción Berghain, parte de su nuevo disco Lux, no es ningún secreto. Miles de personas han escuchado el tema, lo que ha despertado innumerables comentarios, opiniones y análisis sobre su obra artística.

En este contexto, la escritora y creadora de contenido Kenya Stéphanie (@kenyastephanie_) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social X planteando una pregunta que ha desatado el debate y la reflexión entre los usuarios.

"Si una chica de tu barrio hiciera lo que está haciendo Rosalía, ¿te gustaría igual o te gusta porque es Rosalía?", ha preguntado la tiktoker al inicio de su vídeo, el cual ha superado ya las 400.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

"Hoy en día el valor de una obra se mide mucho más por el nombre del artista o por el ruido que genera en el mercado, más que por la obra en sí", ha reflexionado la escritora, dándo su opinión.

"Ojo que me gusta mucho lo nuevo de Rosalía, no voy por ahí. Simplemente creo que nadie valora la obra de nadie. Ni obra plástica, ni literatura, ni música, ni teatro, ya escultura ni te cuento...", ha censurado.

"Solo celebramos a los nombres gigantes y al de al lado normalmente que le den. No nos gusta ser espectadores de aquellos que están a nuestro mismo nivel", ha afirmado Kenya Stéphanie.

"En España tenemos una cultura inmensa de rechazo a ese camino que te puede llevar al éxito. Nos avergüenza que el de al lado intente hacerse un hueco en la industria como buenamente pueda; pero amigo, una vez va escalando más alto de repente si nos interesa y de repente si lo apoyamos", ha comentado la usuaria.

"De la misma manera te pregunto: ¿Por qué un cuadro pintado hace 200 años puede costar millones y un artista vivo no puede ni pagarse el alquiler? ¿Valoramos realmente el arte o sólo la antigüedad y la élite?", ha planteado también la creadora de contenido.

"El precio del arte antiguo no sólo tiene que ver con la calidad artística de la obra, sino con la especulación. Familias ricas, museos y coleccionistas lo ven como una inversión segura. Cuanto más antiguo, más más escaso o más caro. Casi un mercado de reliquias, no de arte", ha apuntado.

"Hay muchísimos artistas actuales produciendo obra de muchísima calidad, pero ni tienen un sello histórico, ni el respaldo de una élite, ni son Rosalía. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Realmente apreciamos el arte o solo cuando es creación de un famoso o un muerto?", ha concluido la tiktoker.

"Pues es que quizá hay que comprender que Rosalía efectivamente no es cualquiera pero tampoco es simplemente 'una famosa', estudió en la ESMUC, su segundo álbum fue su trabajo de fin de carrera y lleva muchísimos años trabajando y formándose, es bien merecido su reconocimiento", ha comentado un usuario, defendiendo la fama de la cantante catalana.

"Sorpresa, noticia de última hora: el nombre del artista importa. CLARO que gusta porque es Rosalía pero ella no ha salido de la nada ya siendo rica y famosa e influyente. Se lo ha currado para conseguir prestigio y que con cada trabajo SU nombre vaya por delante", ha apuntado otro internauta.

"Rosalía tambien era una chica de barrio cuando sacó Los Angeles y El Mal Querer. Que en OT 2017 Amaia habló de ella y nadie la conocía… y esto quiere decir que artista reconoce artista. Y que hará arte hasta el día que se muera, aunque ahora sea de renombre", ha recordado otra usuaria en comentarios.