Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Esta publicación del Barça antes del partido contra el Celta de Vigo está dando mucho de qué hablar: el motivo salta a la vista
Virales

Virales

Esta publicación del Barça antes del partido contra el Celta de Vigo está dando mucho de qué hablar: el motivo salta a la vista

Solo han necesitado cuatro palabras y se ha formado un gran revuelo. 

Ana Roca
Ana Roca
Vista del interior del Estadio Abanca Balaídos.Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

Este domingo el Barça se enfrenta al Celta de Vigo en Balaídos, donde hasta solo el Getafe ha logrado ganarle este curso. Con doce tantos en sus últimos cinco partido, el Celta afronta un buen momento goleador. Mientras, el Barcelona está obligado a no perder para mantener el ritmo del Real Madrid en la carrera por el título. 

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención en las redes en las horas antes del encuentro no ha tenido tanto que ver con el deporte como con la geografía. El equipo azulgrana ha provocado un gran revuelo tras una publicación en su cuenta de X que ha provocado numerosos comentarios. 

"Día nublado en Celta", han escrito en una publicación junto a la una fotografía del mal tiempo en la que aparecía Lamine Yamal. Rápidamente se ha llenado de comentarios, ya que Celta no es ningún lugar, sino el nombre del club, que se encuentra en Vigo. 

Mientras muchos han mostrado su enfado abiertamente señalando que Celta no es una ciudad, otros han optado por la broma y han señalado que en Betis también está nublado. También hay quien ha apuntado que entendían "que es un guiño a Johan Cruyff, que decía que su primer partido en la Liga había sido 'en Celta'". Mientras, el club no se ha pronunciado ante tanto revuelo. 

El equipo azulgrana afronta el partido arrastrando las bajas por lesión de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri', y del atacante Raphael Dias 'Raphinha'.

Ante esto, los 22 convocados de Flick para medirse al Celta en Balaídos son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Roca
Ana Roca
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora enfocada en temas de actualidad en El HuffPost España en el equipo de finde semana. Tanto sábados y domingos como entre semana de lunes a miércoles abordo lo que pasa durante el día, tratando de que a los lectores de nuestro medio le queden resueltas todas las dudas sobre los temas más candentes del día.

 

Sobre qué temas escribo

Los integrantes del equipo de fin de semana estamos a todo lo que surja durante el día sobre la actualidad internacional y nacional de la jornada, pero también tratamos de aportar un toque diferencial con temas que creemos que pueden interesar a los lectores con un toque muy nuestro. Tampoco nos olvidamos de abordar enfoques virales que puedan resultar divertidos para nuestros lectores, así como temas de servicio que les ayuden en el día a día o despejen sus dudas sobre aquello que más les afecta.


Personalmente, los temas que más disfruto son los sociales, aquellos que repercuten de forma más directa en las personas, como los que abordan el cambio climático, sus efectos en la meteorología y el impacto que dejan en la sociedad al influir de forma directa sobre la gente. Pero en fin de semana también hay tiempo siempre para el deporte, con sus más y, a veces también, con sus menos.


Mi trayectoria

Desde niña hubo dos cosas que siempre me gustó hacer: leer y ver series y películas. Las historias me fascinaban y, como dicen, la realidad supera a la ficción, así que pronto decidí que quería ser periodista para contar yo misma las historias que afectaban a las personas reales y tratar de tener un impacto en la sociedad.


Por ello, me saqué el graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tras esto realicé un posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y realicé el máster de El País. Durante ese tiempo ha pasado por diversos medios, desde la Agencia EFE al diario El País hasta llegar a El HuffPost en 2021.

 

 

Cómo contactar conmigo:

  • Email: ana.roca@huffpost.es
  • X/Twitter@AnaRoc23