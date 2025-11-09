Esta publicación del Barça antes del partido contra el Celta de Vigo está dando mucho de qué hablar: el motivo salta a la vista

Este domingo el Barça se enfrenta al Celta de Vigo en Balaídos, donde hasta solo el Getafe ha logrado ganarle este curso. Con doce tantos en sus últimos cinco partido, el Celta afronta un buen momento goleador. Mientras, el Barcelona está obligado a no perder para mantener el ritmo del Real Madrid en la carrera por el título.

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención en las redes en las horas antes del encuentro no ha tenido tanto que ver con el deporte como con la geografía. El equipo azulgrana ha provocado un gran revuelo tras una publicación en su cuenta de X que ha provocado numerosos comentarios.

"Día nublado en Celta", han escrito en una publicación junto a la una fotografía del mal tiempo en la que aparecía Lamine Yamal. Rápidamente se ha llenado de comentarios, ya que Celta no es ningún lugar, sino el nombre del club, que se encuentra en Vigo.

Mientras muchos han mostrado su enfado abiertamente señalando que Celta no es una ciudad, otros han optado por la broma y han señalado que en Betis también está nublado. También hay quien ha apuntado que entendían "que es un guiño a Johan Cruyff, que decía que su primer partido en la Liga había sido 'en Celta'". Mientras, el club no se ha pronunciado ante tanto revuelo.

El equipo azulgrana afronta el partido arrastrando las bajas por lesión de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri', y del atacante Raphael Dias 'Raphinha'.

Ante esto, los 22 convocados de Flick para medirse al Celta en Balaídos son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).