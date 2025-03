Esta es la recomendación de una fotógrafa si vas a un aeropuerto que tenga este nuevo escáner

La fotógrafa Carla Dief (@carladief) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok alertando de algo que debes evitar si vas a un aeropuerto y te encuentras en el control de seguridad con uno de los nuevos escáneres CT.

"Si vas al aeropuerto y ves estos escáneres, haz todo lo posible para que tus carretes no pasen por ahí", ha recomendado la fotógrafa al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 705.000 visualizaciones y los 45.000 me gustas.

"Hace muy poco me los encontré en el aeropuerto de Tirana, Albania, y sinceramente entré en pánico. Es la primera vez que me he ido de viaje sin mi bolsa de plomo para proteger los carretes, y es la primera vez que me he topado con los escáneres CT", ha relatado la fotógrafa.

"Por lo que tuve que insistir a la gente de seguridad del aeropuerto para que mis carretes no pasaran por esos escáneres. Estos escáneres, como se puede ver aquí, degradan la película muy rápido, mucho más que un escáner convencional", ha explicado Carla.

"Así que si te encuentras estos escáneres, haz todo lo posible para que tus carretes no pasen por ahí", ha reiterado la usuaria, preocupándose por la integridad de los carretes fotográficos de sus seguidores.