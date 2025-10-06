Esta reseña que ha dejado un cliente en un restaurante de un pueblo de Castellón es una genialidad 

La popular cuenta de X Soy Camarero, que se dedica a difundir historias, anécdotas y situaciones conflictivas que se viven en el día a día en el mundo de la hostelería, ha compartido en las últimas horas la surrealista reseña que dejó un cliente en un restaurante del municipio castellonense de Moncófar.

El cliente, en la página oficial del local en TripAdvisor, dejó una valoración de cuatro estrellas sobre cinco que tituló "se come muy bien". Así lo argumentó: "Seamos sinceros. No vienes a este bar porque te hayas puesto gourmet, vienes porque has salido de la playa tan tostado que sólo te falta untarte philadelphia. Tu suegra te mira con cara de tener hambre y espera que pagues tú por todos. Y encima la tía come como un cerdo adulto medio".

"Si tienes suerte pillas sitio y pides un bocadillo y tapas. Los bocadillos son como el antebrazo de Dwayne Johnson. El 'chivito' se llama así porque si se llamara 'el chivo' sería un marrano adulto con un cacho de pan a cada lado", prosiguió escribiendo.

La reseña continúa así: "Piensas 'hostia, a ver ahora quién se come las tapas... y entonces llegan. Y la 'tapa' de bravas es un plato hasta arriba... Y la 'tapa' de calamares da como para hacer cinco bocatas madrileños".

"Acabáis comiendo hasta sentiros como animales de granja y os vais que parece que has acabado de pagar la hipoteca y con la suegra satisfactoriamente cebada. Se come muy bien. Fritangas muy generosas que bajar con siete danacoles. Volveré sin duda", remató el cliente el texto.

El tuit de Soy Camarero lleva más de 145.000 reproducciones en las horas que lleva en la red social y ha superado los 2.000 me gusta y los 200 compartidos. Además, también ha recibido multitud de respuestas de gente alucinando con la reseña, mientras que otros hasta han compartido otras similares que son de obligada lectura.