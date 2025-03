Este descuido de una concursante de 'El Cazador' es insalvable: madre no hay más que una

A veces los nervios juegan malas pasadas. Y si encima es la primera vez que sales en televisión, la situación puede volverse todavía más difícil, llegando inluso a hacer que te veas inmerso en situaciones totalmente surrealistas.

Esto es lo que le ha pasado a Sara, una concursante de El cazador, un programa cultural de televisión emitido en RTVE, quien ha protagonizado un momento icónico cuando ha comenzado a presentarse.

En concreto, el tuitero @sebas_maspons ha publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un fragmento del programa en el que la concursante se equivoca en varias ocasiones contando cuantos hijos tiene.

"Madre no hay más que...", ha tuiteado el usuario, justo antes de adjuntar el fragmento del divertido vídeo, en el que la madre dice en varias ocasiones que solo tiene dos hijos, hasta que pasado un rato recuerda que no, ¡que tiene tres!

"Soy Sara, tengo dos hijos...", comenzaba la presentación la concursante, sin estar muy convencida de su afirmación, algo de lo que el presentador se da cuenta, por lo que le pregunta: "¿Cuántos hijos tienes?"

"¡Tengo dos!", contesta rápidamente la madre de los pequeños, a lo que el conductor del programa resonde: "Entonces está bien, ¿no?". "Sí, en eso no me he equivocado", contesta la concursante.

"Y mis aficiones son mis hijos y los concursos. Así que cazador prepárate, ¡que voy a por ti!", continúa diciendo la mujer, continuando con su presentación. "Tienes dos hijos, ¿no? ¿Confirmamos?", le insiste el presentador.

"Tengo dos, confirmo. ¡Ah! ¡No, no! ¡Tengo tres!", exclama la concursante, dándose cuenta en ese preciso instante de su error de cálculo. "¡No, no, no, no! Tengo tres. Tengo tres. Siete, tres y cinco meses. ¡Me va a matar el pequeñín! Ay, Dios santo", manifiesta la madre.

"¿Estás de coña? ¿Dos o tres? Madre mía, cómo empezamos...", concluye el presentador del concurso cultural, entre risas al presenciar el divertido error de la madre, que también ha hecho estallar las risas en la red social.