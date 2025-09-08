Este es el indignante motivo por el que un profesor ha tenido que echar de clase a uno de sus alumnos

El profesor de instituto Tomás (@TomasUser) ha subido una imagen a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que explica a la perfección por qué ha tenido que echar a uno de sus alumnos del aula.

"Tus profesores te echan de clase al pensar diferente", ha comentado en tono irónico el docente citando un tuit en el que se puede ver un vídeo de TikTok de una organización de jóvenes que se ha hecho viral en redes.

"Hola, somos Bandera alzada. Somos una asociación de jóvenes patriotas. Venimos sobre todo a defender nuestra unidad, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro país. Así que, si estás interesado y quieres más información no dudes en escribirnos a nuestro DM de Instagram. ¡Te esperamos!", se puede escuchar en la primera parte del vídeo.

"¿En tu colegio también se impone la agenda 2030? ¿Tus profesores te echan de clase al pensar diferente? Mándanos un mensaje directo y nos pondremos en contacto contigo. Y decimos bien alto que educar no es imponer", es como concluye el vídeo citado.

"El pensar diferente en cuestión:", ha continuado exponiendo el docente, justo antes de adjuntar la foto de un parte a un alumno de tercero de la clase de geografía e historia donde se explica claramente cuál es el motivo por el que se le ha expulsado.

"Descripción de la incidencia: En clase siempre está haciendo comentarios sobre 'moros', 'gitanos' y 'panolis'. Hoy en clase, iba lanzando un borrador a la cara de una compañera (que no le ha dado en la cara porque se ha cubierto) y le ha dicho: 'no te quejes, que así estás más blanca'. La chica en cuestión es medio ecuatoriana", se puede leer.