Una influyente revista asiática describe a España de forma asombrosa tras la visita de Sánchez a China

El viaje oficial de Pedro Sánchez a China sigue siendo objeto de análisis en todo el mundo. Se trata de la cuarta visita del presidente del Gobierno al país asiático y la revista The Diplomat ha publicado un artículo que va a dar que hablar tanto fuera como dentro de España.

Sánchez llegó el pasado sábado a Pekín. Durante todo el fin de semana pasado, el líder del Ejecutivo español, junto a su mujer, Begoña Gómez, visitó algunos de los monumentos más populares de la capital china.

Su agenda oficial arrancó el pasado lunes, con la visita a la sede de Xiaomi y su reunión con el CEO y fundador del gigante tecnológico, Lei Jun. Un viaje que también ha aprovechado para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping.

Desde The Diplomat han analizado la cuarta visita oficial de Sánchez a China y, coincidiendo con la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, aseguran que España es "el nuevo mejor amigo de China".

"Olvídense de Hungría: España se perfila cada vez más como el mejor aliado de China en la UE", aseguran en el primer párrafo de la noticia. "Los entusiastas acercamientos de España a China son bien conocidos. Sánchez ha visitado Pekín una vez al año desde 2023, y el año pasado el rey de España visitó China junto a una delegación empresarial por primera vez", ha añadido.

"Al igual que Hungría, España ha mostrado gran interés en acoger la inversión china en energías renovables, entre las que destacan la construcción por parte del fabricante de automóviles chino Chery de un Centro Europeo de Operaciones e Instituto de I+D en Barcelona", han expresado.

El medio asiático ha destacado que "Sánchez también aprovechó su último viaje a Pekín para ganarse el favor del fabricante chino de aerogeneradores Ming Yang, cuya inversión prevista en el Reino Unido acababa de ser bloqueada por motivos de seguridad nacional".

"España se ha desmarcado de Alemania, Francia y el Reino Unido, países que han impuesto controles a las exportaciones en colaboración con China en el ámbito de las tecnologías emergentes", ha añadido.

Desde The Diplomat han explicado que desde Pekín ven a Sánchez como "un operador mucho más eficaz e influyente en la UE que el saliente Orbán". "Sánchez no solo ha evitado el tipo de aislamiento político que Orbán y Hungría sufrieron durante años entre otras capitales europeas, sino que goza de popularidad en Bruselas en diversas posturas políticas", han expuesto.

De hecho, ponen en valor el 'No a la guerra' de Sánchez con Trump "y su negativa a permitir que Estados Unidos utilice bases militares españolas". "Fue Sánchez, y no Orbán, quien lideró la oposición a la imposición de aranceles por parte de la UE a los vehículos eléctricos chinos, y Sánchez se ha erigido como un puente entre la UE y China en materia de tensiones comerciales", han sentenciado.

"Está claro que Pekín ya cuenta con un socio más útil dentro de la UE para las batallas que se avecinan: el español Pedro Sánchez", han destacado al final del artículo.