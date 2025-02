Este es el intento de estafa que intenta hacer una clienta al devolver una impresora

El creador de contenido Edu (@edumadrid78) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una situación que ha vivido con una clienta que le ha intentado estafar al devolver una impresora.

"Muy buenas amigos, vamos con un cliente especial porque estoy hasta los cojones", ha comenzado afirmando el tiktoker en el vídeo, antes de contar la historia que le ha dejado completamente indignado.

"Esto es una impresora, la cual nosotros la compramos a 42 euros y la vendemos a 49,90. Con el gasto de envío más o menos solemos ganar tres euros, ¿vale? Os enseño lo que pasa", ha explicado el empresario.

"Mira, te has portado muy mal y no te vamos a devolver el dinero y mañana vas a tener en el jugado una denuncia", ha asegurado el creador de contenido, dirigiéndose directamente a la clienta en cuestión.

"La impresora está destrozada. No sé si lo veis, está llena de mierda, el carril de dentro de los cartuchos está roto... Y voy a mirar la numeración y, mira por donde, la numeración de esta impresora no es la misma numeración que viene en la caja", ha destacado Edu.

"¿Qué quiere decir esto? Que esta hija de la gran se compraría su impresora, porque mirando la numeración tiene casi tres años, dos años y pico, y a la tía se la habrá estropeado y ha dicho: pues mira, voy a comprar otra, el mismo modelo, y la vieja pues se la voy a devolver, a ver si cuela", ha relatado el empleado.

"Aquí no somos gilipollas. Lo más gracioso es que los cartuchos se los ha quedado, porque viene con dos cartuchos, y se los ha quedado. Y bueno, por lo menos nos ha dado el cable que va a la luz. Y nada más", ha explicado el tiktoker.

"Mira hija, como sé que nos sigues en las redes sociales, te digo una cosa. Esta impresora va a ir al juzgado mañana, vamos a proceder a poner una denuncia en el jugado de aquí de Móstoles y luego un perito la va a ver y va a ver que es una estafa", ha asegurado Edu.

"Lo que me pasa con esto es que me encabrona, me cabrea. Porque yo digo: a ver, para ganar tres putos euros que gano con una impresora, ¿cuántas tengo que vender? Si vendo 100, gano 300 euros", ha censurado el creador de contenido.

"Porque las tiendas estamos así de achuchadas, tenemos que malvender para vender al precio que va en la mayoría de tiendas chinas, las cuales ni pagan impuestos, ni te dan factura, ni nada de nada", ha criticado el trabajador.

"Es decir, se quedan el IVA, se quedan todo. Entonces claro, a ellos no le quedan tres, le quedan 20. Pero una empresa española que se dedica a vender pagando todos sus impuestos... no os imagináis", ha añadido el tiktoker.

"Os digo yo que me voy a Andorra, vendo desde allí y me da para ir y venir en avión todos los días y tener allí un casoplón de la hostia de lo que pagamos de impuestos. Entonces, hija mía, no intentes engañar", ha concluido Edu.