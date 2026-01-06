Comprobador Lotería del Niño 2026: resultado del sorteo de hoy 6 de enero

Es el momento de comprobar si has resultado agraciado con la Lotería del Niño 2026, otra de las grandes citas con la suerte en este arranque de año, con la que puedes ganar sustanciosos premios. Los grandes importes harán que esta cuesta de enero, los meses que restan hasta 2027 e incluso los años venideros sean mucho más livianos, económicamente hablando.

Para ello, desde el HuffPost ponemos a tu alcance esta herramienta de comprobador, en la que simplemente introduciendo el número de tu décimo así como el importe que hayas jugado podrás saber si has resultado agraciado.

Premios de la Lotería del Niño 2026

En este 2026, la Lotería del Niño reparte 770 millones de euros en premios. A continuación te dejamos una lista de todos ellos:

Primer premio : 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo y 10.000 euros por euro jugado.

: 2.000.000 euros a la serie, 200.000 euros al décimo y 10.000 euros por euro jugado. Segundo premio: 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo y 3.750 euros por euro jugado.

750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo y 3.750 euros por euro jugado. Tercer premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo y 1250 euros por euro jugado.

250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo y 1250 euros por euro jugado. Dos extracciones de cuatro cifras : 20 premios de 3.500 euros a la serie, 350 euros por décimo.

: 20 premios de 3.500 euros a la serie, 350 euros por décimo. Catorce extracciones de tres cifras: 1.400 premios de 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo.

1.400 premios de 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo. Cinco extracciones de dos cifras: 5.000 premios de 400 euros a la serie y 40 euros al décimo.

5.000 premios de 400 euros a la serie y 40 euros al décimo. Aproximaciones a los números anterior y posterior al primer premio: 12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo.

12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo. Aproximaciones a los números anterior y posterior al segundo premio : 6.100 euros a la serie, 610 euros al décimo.

: 6.100 euros a la serie, 610 euros al décimo. 99 números restantes de la centena del primer premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. 99 números restantes de la centena del segundo premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. 99 números restantes de la centena del tercer premio : 100 euros al décimo.

: 100 euros al décimo. Billetes cuyas tres últimas últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales a las del segundo premio: 100 euros al décimo.

100 euros al décimo. Billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales a las del primer premio: 100 euros al décimo

100 euros al décimo Reintegros: 20 euros al décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la Lotería del Niño 2026

Al igual que sucede con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en la Lotería del Niño, tal y como marca la ley, Hacienda también aplica un gravamen de un 20% sobre los premios que superen la cuantía exenta de 40.000 euros.

En otras palabras, si has sido agraciado con el primer premio de 200.000 euros, se aplicará esa retención del 20% sobre 160.000 euros, dado que los primeros 40.000 euros están exentos. De este modo, percibirás 168.000 euros netos.

En el caso de haber sido agraciado con el segundo premio, siguiendo la misma proporción, recibirás 68.000 euros netos. Por su parte, el tercer premio, al ser inferior a esos 40.000 euros al décimo -25.000 euros por décimo- lo cobrarás íntegramente.