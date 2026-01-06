Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días y manda un aviso a navegantes: "Yo estoy al mando"

Lo que era un secreto a voces, confirmado por el propio Donald Trump. La captura de Nicolás Maduro ha sido el punto de partida para una transición en Venezuela que, con Delcy Rodríguez como recién nombrada presidenta encargada del país, no la va a encabezar ella, ni mucho menos. Será el propio inquilino de la Casa Blanca el que la lidere desde Washington.

El mismo día en el que Maduro y su mujer Cilia Flores han declarado ante el juez, asegurando que se considera inocente de los cuatro cargos de los que le acusan, Trump ha ofrecido una entrevista a NBC News en la que ha confirmado lo que todo el mundo sabía: "Yo estoy al mando de Venezuela".

En su intervención, el presidente norteamericano ha defendido que lo primero que hay que hacer es "arreglar el país". "No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar. Llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", ha señalado.

Trump ha asegurado que él está "al mando" y que la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque "no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país". De igual forma, ha advertido a Delcy Rodríguez de un "segundo ataque" si su Gobierno chavista "no se porta bien".

El presidente norteamericano ha destacado que serán el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller, o el vicepresidente, JD Vance, los que estarán al frente de la gestión del país caribeño por un tiempo indeterminado.

"Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre", ha expuesto, en relación con unas posibles elecciones en Venezuela.

Respecto a los nombres propios estadounidenses que gestionarán la transición, Trump ha destacado que "es un grupo de todos". "Todos son expertos en diferentes (campos)". "Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Delcy Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", añadió.

Disparos cerca de la sede presidencial de Venezuela

Aunque no ha ido más allá, la noche de este lunes también ha dejado el registro de varios disparos cerca de la sede presidencial. Pero fuentes gubernamentales han descartado a EFE que fuera por una situación de tensión.

Las fuertes ráfagas de disparos escuchadas por diversos testigos cerca del palacio presidencial de Venezuela, en Caracas fueron debido a unos drones que sobrevolaron sin permiso y aclararon que el país "se encuentra en total tranquilidad".

Durante una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller ha señalado que Venezuela "ha enviado mensajes" al secretario de Estado, Marco Rubio, para "dejar claro" que cumplirán "los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos".

Miller ha destacado como un logro la posición actual de Caracas y ha explciado que esto es producto de haber cercado al país suramericano durante meses en el mar Caribe con "la Armada más grande la historia" y por la destrucción de barcos adjudicados -según EEUU- al narcotráfico.