Mohamed, mayor propietario de viviendas de esta ciudad, relata su pasado: "De repente, todos teníamos nuestras propias habitaciones"

Mohamed el Achkar podría ser considerado, sin exagerar, el mayor propietario de viviendas de Róterdam. A sus 52 años, es el director de Woonstad Rotterdam, la mayor corporación de vivienda de la ciudad, con un parque de unas 56.000 viviendas sociales.

Desde esa posición observa con preocupación una realidad que, para él, no es solo una cuestión de números o políticas públicas, sino una experiencia profundamente personal. “La gente siente que la están expulsando de la ciudad”, advierte, al hablar de la creciente escasez de vivienda asequible.

Su sensibilidad hacia este problema nace de su propia infancia. El Achkar recuerda cómo, con apenas 12 años, vivía con su familia —siete personas en total— en un pequeño apartamento de dos habitaciones situado encima de la panadería donde su padre, trabajador temporal marroquí, había pasado años trabajando.

La carta que lo cambió todo

Acababa de comenzar la educación preuniversitaria, pero no tenía un espacio propio para estudiar ni hacer los deberes. “No había sitio”, rememora. Fue entonces cuando decidió escribir una carta al Ayuntamiento y a la asociación de vivienda. Semanas después, llegó una llamada que cambiaría su vida: había viviendas sociales disponibles para su familia. “De repente, todos teníamos nuestras propias habitaciones. Increíble. Esa fue la base de mi carrera”, explica según recoge el medio AD.

Hoy, desde el otro lado del sistema, El Achkar defiende con firmeza el valor de la vivienda social y critica el discurso público que estigmatiza a sus inquilinos. “Casi siempre se habla de ellos en negativo, como si fueran solo casos problemáticos. Pero estamos hablando de la mitad de los residentes de Róterdam”, subraya. Para él, la vivienda social no es un lastre, sino un auténtico “caldo de cultivo” de oportunidades, como lo fue en su propio caso.

Una lista de espera que no deja de crecer

Según señala AD, actualmente, unas 87.000 personas están en lista de espera para acceder a una vivienda social en Róterdam, con tiempos que superan los cinco años. Mientras los partidos de izquierda reclaman más construcción de este tipo de viviendas, otros, como el VVD, sostienen que la ciudad ya tiene suficientes.

El Achkar discrepa y pone cifras sobre la mesa. Según él construir una vivienda social cuesta hoy alrededor de 350.000 euros, pero el alquiler se mantiene en torno a los 600 euros mensuales. “Si quisiéramos recuperar la inversión, tendríamos que cobrar el doble, pero no lo hacemos. Somos una organización social sin ánimo de lucro y operamos estructuralmente con pérdidas”, explica.

Demoler para mejorar, no para excluir

Aunque Róterdam tiene un porcentaje elevado de vivienda social —en torno al 40 %—, El Achkar insiste en que no se trata de un problema que pueda resolverse trasladando la responsabilidad a municipios vecinos. “El 60 % de los residentes de Róterdam cumple los requisitos para acceder a una vivienda social. Son nuestros propios ciudadanos y ya no podemos ofrecerles una vivienda digna. Se sienten expulsados y están desesperados”, afirma.

El directivo también se muestra crítico con antiguas políticas urbanísticas que redujeron el número de viviendas asequibles a favor de menos unidades y más caras, especialmente en el sur de la ciudad. Aunque apoya la demolición de viviendas en mal estado, insiste en que debe servir para mejorar las condiciones de vida de los actuales residentes y permitirles regresar a sus barrios.