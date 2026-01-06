Estas palabras de Margallo sobre lo que ha hecho Trump en Venezuela suman cientos de miles de reproducciones

El que fuera eurodiputado del PP y ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre los años 2011 y 2016, José Manuel García-Margallo, ha dejado un análisis sobre lo que ha hecho Donald Trump en Venezuela que se está compartiendo de forma masiva en redes sociales.

Durante su intervención en el programa de TVE Mañaneros 360, Margallo ha resumido su punto de vista en cuatro titulares. "El primero es que hemos asistido a la quiebra definitiva del orden internacional, sujeto a normas que nos dimos en San Francisco. El deterioro empezó en 2014, cuando Rusia invadió Ucrania, haciendo volar el principio de integridad territorial. Esta maniobra de Trump es el último clavo que le quedaba al ataúd", ha razonado.

"En segundo lugar. La actuación contra Venezuela se produce en un clima peculiar. Venezuela, en mi opinión, es, en lo que en derecho internacional se llama, un estado que carece, sus dirigentes, de legitimidad de origen y de ejercicio", ha expuesto.

Margallo ha destacado, en tercer lugar, como opinión personal, que "aquí ha habido una colaboración entre el Gobierno americano y dirigentes venezolanos". "Lo que se ha producido ha sido una sucesión en la presidencia de la República Bolivariana y dejando intacto el aparato del Gobierno y el aparato represivo. Esto no hubiese sido posible sin colaboración. Responde a una maniobra que empezó hace meses Estados Unidos", ha añadido.

El exministro de Asuntos Exteriores ha señalado que "lo que a mí me preocupa es cómo va a ser esa transición". "Me ha chocado enormemente que no se haya contado en absoluto con la oposición y que Trump, desde el primer momento, haya descartado a Corina Machado", ha expuesto.

"Aquí el peligro es que los americanos, que estas cosas las hacen muy mal, intenten una transición dirigida por ellos. La experiencia reciente es que cada vez que han intentado intervenir en el país, la salida ha sido francamente discutible. Lo fue en Libia, lo ha sido en Afganistán, lo ha sido en Siria y en Irak", ha razonado.

Unas palabras que ha mencionado mientras en la señal en directo se mostraba la llegada de Nicolás Maduro al tribunal en el que declaró ante la Justicia norteamericana. En su intervención, rechazó las acusaciones de narcoterrorismo y los cuatro cargos por los que está siendo investigado y defendió que es inocente. Este mismo lunes, Delcy Rodríguez ha jurado su cargo como nueva presidenta encargada de Venezuela, tras jurar con dolor su nuevo puesto.