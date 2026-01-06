Carmen Lomana compara lo de Venezuela con España y deja una de las opiniones más controvertidas hasta el momento

La empresaria y colaboradora de televisión María Carmen Fernández de Lomana Gutiérrez-García, más conocida como Carmen Lomana, ha dejado una de las opiniones que más controversia ha generado hasta el momento sobre lo que está pasando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El mismo día en el que el exdirigente venezolano se ha declarado inocente ante la Justicia norteamericana de los cuatro cargos de narcoterrorismo de los que se le acusan, la empresaria ha dejado claro qué le parece lo que ha hecho Donald Trump con el 'sí' a Delcy Rodríguez.

Rodríguez ha sido investida este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país", aseguró.

La hasta ahora 'número dos' del Gobierno venezolano ha jurado "por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo".

Pero ha sido justo este nombramiento el que no ha gustado nada de nada a Carmen Lomana y así lo ha expresado en la red social X. "Lo que sucede en Venezuela es como quitar de presidente a Pedro Sánchez, detenerlo, poner a Yolanda Díaz de presidenta. ¿Están tomándonos el pelo?", ha cuestionado.

"Hay cosas que no valen ni como chistes"

Sus palabras acumulan decenas de reacciones, entre ellas, la de la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, que no ha dudado en explicar la diferencia entre España y lo que está pasando en Venezuela.

"Carmen, querida, España es una democracia y los presidentes los quita y los ponen las urnas y el voto soberano del pueblo; a ver si a estas alturas se te ha olvidado hasta eso", ha expresado. "Hay cosas que no valen ni como chistes, por muy malos que estos sean. Sin acritud", ha contestado Carla Antonelli.

No ha sido la única reacción a lo de Venezuela que ha causado bastante alboroto. El vídeo que el torero Fran Rivera ha publicado en Instagram este fin de semana ha causado un importante revuelo. "Quiero agradecer a todos las felicitaciones de ayer por mi cumpleaños, pero, sobre todo, quiero agradecer el mejor regalo que se me podría haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias", aseguró en él.

Acto seguido, Fran Rivera invitó al presidente de Estados Unidos a que mirara a España. "No pare. No pare. Hay que seguir. Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también", pidió, causando el enfado de muchos.