Este es el romántico regalo que le ha hecho a su novia a las puertas de San Valentín

El tuitero Álex (@sixth6od) ha puesto patas arriba la red social X, anteriormente conocida como Twitter, subiendo varias fotografías de un romántico y original regalo que le ha hecho a su novia.

"Le compré este cuaderno a mi novia y se lo llené de letras de canciones que me hacían pensar en ella", ha explicado el usuario, justo antes de subir cuatro fotos en las que se pueden ver tanto la libreta como algunas frases acompañadas de unas bonitas imagenes.

"Cuando te veo, no lo creo, froto mis párpados"; "Que contigo se hace fácil lo que es complicado. Y es que, nena, de tus besos nunca es demasiado", son ejemplos de algunos de los versos.

Un sorprendente detalle que no ha cautivado solo a su pareja, sino a toda la comunidad tuitera, que se debate actualmente entre la ternura y la envidia y que ha hecho que en menos de 24 horas el tuit supere ya los 10.000 me gustas.

Además, el usuario no ha podido elegir mejor momento para mostrar su regalo, ya que estando a las puertas de San Valentín, muchos usuarios han aprovechado para coger ideas.

"Acabo de conocer la envidia"; "¡Que regalo tan lindo! (Y buenísima idea que copiaré en algún momento)"; "No se quienes sois, ¿pero os podéis casar ya, porfavor? Me incomoda que no lo estéis", han comentado algunos tuiteros.