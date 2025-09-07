Este es el truco infalible para encontrar tu iPhone aunque lo tengas en silencio

Perder el móvil es siempre un sobresalto, algo casi tan desesperante como buscarlo y volverlo a buscar sin éxito por toda la casa, una situación de lo más común que se puede acabar fácilmente con este truco para iPhone.

La usuaria de TikTok Carol Méndez (@familialeonymas) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cuál es el truco infalible que ella utiliza para encontrar su móvil cuando lo tiene en silencio.

"Cari, enseña el truco para cuando no encuentras el móvil", le dice su pareja al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 1,5 millones de visualizaciones, los 24.000 'me gustas y los más de 560 comentarios.

"A ver, es súper fácil. Yo siempre lo tengo en silencio, entonces nunca lo encuentro cuando lo dejo por ahí en la casa", ha comentado la creadora de contenido, justo anes de meterse en la sección de ajustes de su iPhone.

"Entonces, lo único que tienes que hacer es irte al contacto; por ejemplo, tú, que es a quien yo te tengo para que me llames", ha explicado, mostrando la pantalla de su móvil, donde puede verse la información de contacto de su novio.

"Y cuando te metes a editar el contacto, te tienes que ir al tono de llamada y pones que es 'excepción por emergencia'. Lo activas. Y así, cuando tú me llamas, únicamente tú, va a sonar el teléfono", ha concluido la usuaria.

"¡¡¡Trucazo!!! Yo que siempre lo tengo en silencio y siempre lo pierdo, me viene genial"; "Ya lo he activado. Buenísima idea"; "Ya era hora de que me saliese un vídeo útil de verdad, ¡gracias!", han comentado algunos usuarios.

"No conozco a nadie menor de 40 años que tenga el teléfono con sonido"; "Es más fácil con el: 'Oye Siri, ¿dónde estás?' o con el 'Ok Google, ¿dónde estás?'", han añadido también otros internautas.