La Aemet activa el aviso naranja en Madrid y estas comunidades: "Posibles inundaciones y caída de ramas"

Este miércoles va a ser una jornada intensa en buena parte de la península. Se esperan tormentas de gran intensidad, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

La zona más afectada será el interior peninsular. La Aemet ha activado el aviso naranja en Madrid y en Guadalajara por tormentas, señalando que el peligro puede ser importante. Se esperan acumulados de hasta 30 mm en una hora, así como rachas de viento "muy fuertes y ocasionalmente granizo".

También hay aviso naranja en Soria y en Aragón, por los mismos motivos. Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo en amplias zonas del oeste y el centro de la península. Algunas de las provincias afectadas son Zamora, León, Salamanca, Cáceres, Valladolid y Ávila, aunque también hay aviso amarillo en Navarra, Cuenca y Albacete. En todos los casos es por lluvia y tormenta, pero esta vez con riesgo bajo.

La inestabilidad será más acusada durante la tarde. A medida que avance la jornada se irán produciendo las tormentas y el posible granizo, también el viento, que puede ser especialmente intenso en el área metropolitana de Madrid.

El miércoles será el día con más precipitaciones de la semana. El jueves habrá una estabilización transitoria que dejará cielos despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, el mal tiempo regresaría el viernes, con precipitaciones, sobre todo, en el este. Aunque no se espera que haya tormentas de tanta intensidad como en el día de hoy.

En cuanto a las temperaturas, en la jornada de hoy serán más bajas que en días anteriores. Prácticamente en ningún punto de la península se alcanzarán los 25ºC de máximas, mientras que se van a registrar mínimas de 9ºC en el norte.

El resto de la semana también va a estar marcada por las temperaturas suaves. Nada similar a lo que ocurrió en días anteriores, cuando el tiempo fue más propio del verano que de la primavera.

La Aemet pide precaución

Hoy no sólo tendrás que estar pendiente del paraguas. Si vives en alguna de las ciudades con aviso naranja has de tener cuidado con el viento y el granizo, ya que puede resultar peligroso.

La Aemet avisa que estas tormentas, a pesar de ser fenómenos locales, "pueden ser muy intensos: posibles inundaciones y caída de ramas u objetos", y por eso mismo pide "precaución".

Lo mejor es que permanezcas atento a las instrucciones de las autoridades y que sigas las actualizaciones de la Aemet a lo largo de las próximas horas.