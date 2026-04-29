Los DJI Mic Mini 2 son una realidad: los he probado y te cuento en qué se diferencian de los Mic Mini

DJI ha renovado uno de sus micrófonos más populares, con los DJI Mic Mini 2. Una nueva generación que trae cambios significativos respecto su predecesora, con una transformación en diseño, estética, pero también aumentando la distancia de transmisión o su autonomía.

Los nuevos micrófonos de la marca china crecen en tamaño y siguen ofreciendo una calidad de audio impecable. Llevo usando los DJI Mic Mini desde hace seis meses y hay más de alguna novedad entre generación y generación.

Los nuevos DJI Mic Mini 2 cuentan con un diseño y un formato diferente a los primeros. Un poco más grandes y diría que más en la línea a la que nos tiene acostumbrados DJI. Además de contar con un estuche un poco más grande que el anterior, cuenta con novedades en sonido o en batería.

Entre sus principales características, cuenta con un peso aproximado por micrófono de unos 11 gramos. La novedad se encuentra en su clip magnético estilo pinza, que lo convierte en una herramienta más profesional, si lo comparamos con el imán directo que teníamos en los primeros Mic Mini.

Es capaz de ofrecer audio de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits, lo que ofrece una calidad de audio bastante potente para un tamaño tan compacto. De hecho, podemos configurar a través de la app de DJI tres tipos de ajustes de voz para adaptarse a cada uso según el entorno. Entre ellos, se encuentran el ajuste regular, sonoro y brillante.

Una de las cosas que he notado mucho es la cancelación de ruido, que se adapta muy bien a entornos en los que hay mucho ruido. Por ejemplo, en lugares públicos con tráfico, en el transporte público o sitios con un gran ruido, si lo activamos, parece que estamos en un estudio cerrado y profesional.

Los DJI Mic Mini 2 en su nuevo estuche de carga, un poco más grande. Sergio Coto / El HuffPost

Más, más y más, en un tamaño muy compacto

Si hablamos de más, es porque es la realidad. El cambio entre la primera y la segunda generación es notable. Eso se nota, como comentaba con anterioridad, en el estuche de carga DJI Mic Mini 2. Ha mejorado y ahora permite guardarlo todo de una forma mucho más cómoda.

En su interior, podemos colocar el transmisor, el receptor y algunos de los accesorios. Un tamaño algo distinto al de, como suele ser habitual, el del DJI Mic Mini 2 en versión móvil, con un único transmisor y receptor móvil.

La principal novedad del estuche es que, a más tamaño, más autonomía. La batería crece de forma considerable respecto a la primera generación. Además de contar con una distancia de transmisión que crece hasta los 400 metros con el receptor más grande y hasta los 300 metros con el receptor móvil, se pueden usar, sin descanso, durante 11,5 y 10,5 horas, dependiendo del receptor.

Pero claro, el estuche, precisamente, hace crecer la vida de la batería hasta las 48 horas. Si hay algo que me ha dejado sorprendido de usar los DJI Mic Mini es su autonomía, pero ahora crece mucho. Las cifras apuntan a que, con sólo cinco minutos de carga, podemos usarlos durante una hora sin problema.

De hecho, otra de las cosas que me han gustado mucho es que, si eres como yo, de los que se le olvidan poner a cargar el micrófono durante un buen rato, DJI ha pensado en nosotros. Los nuevos DJI Mic Mini 2 se suspenden de forma automática al no detectar una señal del receptor. Una manera de ahorrar en batería que se nota en el día a día.

Las nuevas cubiertas frontales magnéticas de la serie Time. Sergio Coto / El HuffPost

De sonido y de color

Y una de las cosas que más me han sorprendido es la colaboración con la galardonada ilustradora Victo Ngai. Se trata de la serie Time para DJI Mic Mini 2, que nos permite personalizarlos con una gama de color poco habitual.

Se trata de unas cubiertas frontales magnéticas que se colocan de forma muy sencilla. Lo bueno es que tiene colores para dar y tomar. Todos ellos, muy lúcidos, nada lineales y eso se agradece.

En concreto, incluyen cuatro ilustraciones con delicadeza. Una de ellas es amanecer, con tonos rosados y morados; otra de oleaje, que tiene que ver con tonos azules y verdes; la llamarada, con un color rojo anaranjado; y la última de las categorías tiene que ver con destello, con una tonalidad tipo oro negro.

La pregunta es, ¿son recomendables? Hoy en día hay una gran competencia, pero creo que los nuevos DJI Mic Mini 2 representan un salto real respecto a la anterior generación y son muy recomendables. Su precio parte desde los 99 euros, con los dos transmisores DJI Mic Mini, un receptor, el estuche de carga, dos antivientos, dos cubiertas frontales magnéticas de color negro y blanco brillante, dos clips magnéticos, dos imanes Mic 3, una funda de transporte, adaptador para teléfono móvil, y cable para cámara.

En el caso de la versión más pequeña, su precio parte desde los 59 euros. Los que estén interesados en las cubiertas frontales de la serie Time para DJI Mic Mini, están disponibles por unos 39 euros.