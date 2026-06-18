Ester Muñoz le pregunta a Rufián "cuánta más mierda va a tragar": su réplica aún retumba en el Congreso

Duro choque en el Congreso de los Diputados entre la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, a cuenta de unas declaraciones del dirigente catalán sobre la corrupción del PSOE.

Hace unas semanas, Rufián reconoció estar "jodido" por todas las noticias que habían salido sobre la corrupción del PSOE y sobre el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Si esto es verdad, es una mierda".

"Si es mentira, es una mierda aún mayor; una que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta", apostilló Rufián.

Este miércoles, Muñoz ha subido a la Tribuna y ha tenido unas palabras para Rufián, al que le recordó estas declaraciones: "En palabras del señor Rufián. El señor Rufián dijo aquí un día en un pleno, muy serio y muy indignado, con la mano en el bolsillo: si todo esto es cierto, es una mierda".

"Señor Rufián, ¿cuánta mierda más va a tragar?", le ha preguntado ante las risas de la bancada del PP.

El diputado de ERC le ha dicho directamente que él no tiene "puñeteras ganas" de que Ester Muñoz sea ministra: "Lo reconozco". Ha añadido, además, que hasta que el PSOE se lo ponga "muy difícil", que se lo va a poner, él como portavoz de ERC va a hacer todo lo posible para que el PP y Vox no gobiernen.

"Creo que es mi responsabilidad histórica por el enorme sufrimiento social que ustedes van a comportar", ha señalado.

Y aquí ha venido un pequeño vacile: "¿La moción de censura para cuándo? ¿Para cuándo? Si está a huevo. Porque tienen números, tienen los números, ¿o les faltan agallas? ¿No tienen agallas? ¿No son tan valientes?".

Una escena que se ha viralizado rápidamente en redes sociales y que está dando mucho que hablar.