Rufián confiesa estar "jodido" por la imputación a Zapatero: "Si es verdad, es una mierda; si no, una mierda aún mayor"

"Estoy jodido", ha reconocido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, esta mañana en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. "Si esto es verdad, es una mierda", ha opinado mientras sostenía sobre su mano izquierda las 88 páginas del auto de imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que ha añadido que, "si es mentira, es una mierda aún mayor; una que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta".

Durante su intervención, el político catalán ha expresado su "enorme respeto" y "enorme afecto" por Zapatero, a quien ha agradecido que nueve de los suyos estén "en la calle"" y duerman "en su casa", en referencia a los políticos independentistas que fueron amnistiados "gracias en parte" a la labor negociadora del expresidente.

En opinión de Rufián, quien ha confesado no ser "objetivo", la imputación "no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda". "¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. ¿Que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, no 88, sino 188 páginas? Sí, también. Pero la izquierda que somos otra cosa", ha expresado para luego preguntar "dónde empieza el lobbismo y empieza el tráfico de influencias".

Rufián ha destacado que, como él, "a mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, se les rompe el corazón" al leer esas 88 páginas en las que se habla de "tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales". De ahí que haya insistido en que "merece una respuesta". "Repito, somos otra cosa", ha dicho.

Antes de esta intervención, Rufián preguntó a Sánchez "cuál es su plan frente a todo esto", una cuestión para la que el jefe del Ejecutivo tiró de teléfono móvil, donde leyó parte de las iniciativas y leyes que pretende aprobar este año. "El plan es continuar gobernando; los resultados económicos, laborales y sociales están teniendo su efecto positivo en la ciudadanía, tanto catalana como española", contestó; una respuesta, sin embargo, que no ha satisfecho a Rufián. "Me refería a otro plan...", ha dicho Rufián.

Sánchez, por otro lado, ha recordado que en el Congreso han presentado ya un proyecto de ley "para regular la acción de lobby a la espera de que los grupos parlamentarios le den cauce para ser aprobado", una medida que forma parte del Plan de Regeneración Democrática que el Gobierno anunció hace unos meses. En todo caso, ha agradecido a Rufián sus palabras antes de añadir: "Toda la colaboración con la Justicia, respeto a la presunción de inocencia y mi apoyo a Zapatero".