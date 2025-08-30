Euprepio Padula da la réplica más sonada a las polémicas palabras de Jaime de los Santos (PP) sobre Sarah Santaolalla

El diputado del PP en el Congreso de los Diputados y vicesecretario de Educación e Igualdad de los populares, Jaime de Los Santos, pronunció unas polémicas palabras sobre la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla.

"En el Gobierno de pedro Sánchez estamos acostumbrados a que mujeres prostituidas se les pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, lleno de grandísimos periodistas y trabajadores, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata", expresó el diputado.

La ola de reacción ha sido inmensa. Además del PSOE, que lo califica como una violencia verbal "diaria, reincidente y vergonzosa", también lo ha hecho el periodista Euprepio Padula, generando una de las respuestas más sonadas respecto al tema: "No me puedo creer el odio, el machismo y los insultos que han salido de la boca de Jaime (de) Lo(s) Santos".

"Desde una perspectiva de respeto y convivencia democrática, el uso de términos tan despectivos y cargados de connotación sexual—como insinuar que una mujer analista es 'prostituta' fichada con dinero público— no solo rebasa los límites del debate político civilizado, sino que además perpetúa estereotipos y violencia simbólica muy dañinos", ha defendido Padula.

Para el periodista, sin duda un discurso político debería "aspirar a debatir ideas, no a degradar a quienes las defienden". Este no ha sido el caso y, por lo tanto, "es un claro recordatorio de lo esencial que es mantener el respeto, la proporcionalidad y la claridad en el lenguaje, especialmente por parte de figuras con responsabilidad institucional"

El tuit de Padula ha alcanzado casi 50.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta'. Rosa Villacastín ha contestado y ha expresado su indignación por las palabras del diputado del PP: "Debería ser sancionado, es senador por llevar la compra a la mujer de Rajoy y presumir de ello. Le falta educación, además de ser un resentido social".