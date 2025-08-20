Euprepio Padula sólo usa un adjetivo (y qué adjetivo) para definir la polémica imagen del chef José Andrés

El presentador Euprepio Padula ha dejado una de las réplicas más sonadas hasta el momento a la comentadísima foto que el chef José Andrés ha protagonizado junto al presidente de Israel.

El cocinero español ha sido objeto de innumerables críticas tras reunirse el pasado domingo con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y hubo una imagen de la reunión, en la que se ve a ambos estrechando la mano que no ha sentado nada bien a muchos.

Euprepio Padula ha publicado un escueto mensaje en el que ha querido definir con un solo adjetivo lo que le ha parecido la escena. "Rastrero", ha asegurado, en un tuit que suma más de 2.000 me gusta.

En un mensaje publicado en la red social X, el chef José Andrés aseguró que su reunión con Isaac Herzog pidió acceso "completo" a Gaza y a todas las ONG para que no haya "hambre ni saqueos".

"Israel trabaja para mejorar drásticamente el acceso a la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza", ha señalado, antes de destacar que el presidente israelí apoyó "firmemente" el plan de "aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza".