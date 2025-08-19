Sarah Santaolalla no tenía dudas de qué iba a pasar tras la última "cagada del Partido Popular"

La conocida analista política Sarah Santaolalla se ha pronunciado sobre una de las últimas noticias de tribunales que saltaron a titulares en pleno agosto, pero lo ha hecho con un ojo puesto en lo que ocupa todas las portadas de España en las últimas semanas: la ola de incendios que ha puesto en jaque al país.

Santaolalla, muy fiel a su estilo mordaz, no ha dudado en establecer una vinculación entre dicha cuestión judicial y la situación que desborda a varias comunidades autónomas en manos de Gobiernos del Partido Popular, en un contexto de merma histórica de financiación para medios para luchar contra el fuego o para su prevención.

Y en medio de constantes reclamaciones al Ejecutivo central para desplegar más medios, a pesar de que todos los disponibles, con capacidad de ataque al incendio, ya estuviesen actuando contra el fuego a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Santaolalla tiene dudas de la casualidad judicial: "Nunca falla"

Santaolalla ha compartido en una publicación en su cuenta de X -antes Twitter- una noticia de la Cadena SER en la que informan de que el juez Peinado ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora por presunta malversación de caudales públicos, y las cita a declarar de nuevo en septiembre.

A juicio de la gallega, la aparición del juez Peinado en pleno agosto se trata de una cuestión que "nunca falla", al tiempo que ha ironizado con el momento en el que se toma esta decisión judicial. Sarah Santaolalla expone que se trata de "la misma secuencia de siempre", una fórmula consistente en "cagada del Partido Popular, aparición del juez Peinado".

