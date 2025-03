Eva Soriano pide disculpas por lo que dijo de Letizia: "Venía de tomarme unos mostos"

La cómica Eva Soriano ha pedido disculpas por unas declaraciones que hizo hace unas semanas en las que aseguraba que ella es amiga de la reina Letizia.

"Es mi amiga, ¿vale? La Leti es mi amiga, lo que pasa es que me están silenciando los medios y han dicho que es culpa de Roberto Leal. No, Roberto Leal no ha hecho una puñetera mierda. Yo soy amiga de doña Letizia. A mí doña Letizia me ha hablado de tú a tú", afirmó.

"Me parece una tipa impresionante, es muy culta, está a todo, está actualizada con todo y es mi amiga", insistió.

Ahora, en una entrevista en upeka_oficial, Soriano ha aclarado el asunto: "En la semana de la moda luego me fui a otro desfile y me pilló con el pico acelerado porque venía de tomarme unos mostos y se me calentó el hocico y en el Hola dije que yo era amiga de la reina".

"Cómo no voy a tener polémicas si soy una bocachancla", se ha lamentado antes de admitir: "Lo desarrollé bien. Pido disculpas".

"Si es que yo había hablado con ella. Si es que el problema es que yo había hablado con ella, lo que pasa es que otra cosa es que sea mi amiga. Fue en un evento que hacía para el Ministerio de Ciencia que ella vino y yo hacía el monólogo e hice un chiste a colación de que ella estaba y luego vino el servicio secreto y me dijeron: 'La reina quiere hablar contigo".