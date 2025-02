Explica lo que le pasa en Marruecos en cuanto dice que es español: otros lo confirman

El usuario de TikTok @medinhouses ha provocado más de mil comentarios al explicar lo que le está ocurriendo en Marruecos cada vez que dice allí que es español.

"En Marruecos es decir que soy español y directamente parece que sea su hermano. Parece que me conozcan de toda la vida", afirma antes de explicar el porqué de eso: "Todo porque llevan viendo al Madrid y el Barça desde que son unos niños".

"No os hacéis una idea de la cantidad de puertas, la cantidad de sonrisas, que te llevas cuando dices que eres español en este país. Vamos, en la vida he dicho tanto 'Hala Madrid' y 'Visca el Barça", asegura.

"No sabéis lo que nos quieren. Es algo precioso ver cómo nos quieren, de verdad. Así que vamos a intentar querer como nos quieren, por favor", acaba pidiendo.

En los comentarios, una usuaria apoya lo que se dice en el vídeo: "Cuando estaba allí, todo el mundo me saludaba con respeto por ser española, e incluso me regalaban pulseras y cositas, el mejor país del mundo".

Otra persona se expresa en la misma línea: "Marruecos es especial, yo también soy española y no se me olvida lo bien que trato la gente por ahí, me hicieron sentir como una más".