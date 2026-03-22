Faltar al trabajo para ser despedido y cobrar el paro puede ser un tiro por la culata: un ayudante fiscal lo explica

Un ayudante de fiscal y creador de contenido, bajo el usuario de @ayudante.fiscal.d, ha hablado sobre uno de los 'trucos' que utilizan algunos empleados para ser despedidos por su empresa y así poder cobrar el finiquito y tener derecho a paro: no querer volver al trabajo.

Sin duda, para él es una "mala idea" y lo ha vivido en primera persona en un caso que ha tenido en su despacho. "Una trabajadora que volvía de una baja y no quería reincorporarse al trabajo y decidió que no iba a volver, con lo cual la empresa la iba a despedir", ha relatado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 38.000 visitas.

Sin embargo, las cosas "han cambiado" y el tiro le ha salido por la culata. "Amigos, si no vas al trabajo, puede pasar cualquier cosa porque nunca se sabe, pero lo más probable es que la empresa espere, te reclame y te comunique y, al final, te envíe un burofax diciendo que, como no te has presentado al trabajo, pues te van a dar de baja en la seguridad social", ha revelado.

Rescisión de contrato por faltar al trabajo

Por lo tanto, el ayudante del fiscal ha contado que esa empresa dio por rescindido el contrato al faltar al trabajo. Esto deja una conclusión muy sencilla: "No solo te vas de la empresa, sino que te vas sin indemnización y te vas sin derecho a acceder al paro".

"¿Qué pasaba antes? Que las personas decían: "Yo no voy un día, dos días, tres días, la empresa me despide y yo accedo al paro", ha añadido. Ahora, tal y como ha afirmado, la seguridad social decreta que esta práctica es un fraude, por lo que "faltar al trabajo con la intención de que te despidan no es una buena idea".

Qué hace la empresa en estos casos

El fiscal ha explicado que la empresa paga la parte del trabajador de la seguridad social esos días a los que no acude y se lo descuentan. "Paga tu SS, aguanta a veces un mes, incluso dos meses, y ya un día te mandan una comunicación diciendo que, como no te presentes, pues te dan de baja", ha relatado.

"Mucho cuidado con ausentarte del trabajo con la intención de que te despidan para poder acceder al paro porque te puedes encontrar con que no tengas acceso y además la SS y el SEPE echen un vistazo para ver qué está pasando ahí", ha concluido.