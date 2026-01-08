Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en Recursos Humanos sienta cátedra con su respuesta a quienes repiten aquello de "es que la gente no quiere trabajar"
Un experto en Recursos Humanos sienta cátedra con su respuesta a quienes repiten aquello de "es que la gente no quiere trabajar"

"Lo siento, pero es mentira".

Rodrigo Carretero
Rafa Alonso, psicólogo especialista en Recursos Humanos y bienestar laboral, ha dado una sonada respuesta a todos aquellos que repiten son cesar la frase esa de: "Es que la gente no quiere trabajar".

"Eso de que la gente no quiere trabajar, lo siento, pero es mentira. Lo que no quieren es ser explotados, que es otra cosa", deja claro el especialista.

Alonso subraya que "la gente claro que quiere trabajar", pero señala que lo quieren hacer "de forma digna y coherente": "Esto no significa que la persona quiera una palmadita en la espalda todos los días. Significa que quiere que la traten con respeto, que el salario sea acorde a las funciones, que si hay que tener conversaciones difíciles se hagan de forma adecuada y, de nuevo, con respeto". 

"No quieren condiciones que les denigren"

"La gente claro que quiere trabajar, pero no quiere horarios abusivos, tareas sin sentido, presiones verbales, favoritismos o condiciones que les denigren como profesionales. Por supuesto que hay personas que se aprovechan del sistema o vagos que no quieren dar un palo al agua. Esto ha existido toda la vida", admita antes de recordar que "esta no es la norma". 

"Y no, trabajar más no te hace mejor persona, ni mejor profesional ni mejor nada. Tú ya eres valioso por el simple hecho de estar en este mundo. Por eso, confundir no querer ser explotado con no querer trabajar me parece una de las falacias más grandes de esta época. Así que ya sabes, tu trabajo no representa tu valía", insiste. 

Datos contra creencias

De hecho, algunos datos dan la razón a Alonso. Por ejemplo: España ha alcanzado cifras históricas de empleo con más de 22 millones de personas ocupadas, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un máximo absoluto de trabajadores desde que se tienen registros.

Además, la tasa de paro en España ha estado en niveles no vistos desde 2008, incluso con crecimiento de la población activa. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro ha caído a niveles no vistos desde antes de la crisis financiera (entre un 10 y un 10,6%).

