Feijóo llama "organización criminal" al Ministerio de Transportes y Óscar Puente lanza su revés con refinada ironía

Nuevo rifirrafe entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que Feijóo mencionara al ministerio y lo calificara como "organización criminal" durante un acto con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17-M.

El líder de la oposición al actual Gobierno explicaba que había acudido allí por varios motivos y no fue hasta el cuarto cuando tachó de corrupto al Ministerio de Transportes: "El cuarto motivo por el que vengo a pedir el voto... Por la regeneración política, institucional y moral que España necesita".

"La corrupción no es solo tener una organización criminal al frente del Ministerio de Transportes con los hombres de Sánchez, no, la corrupción es eso y esto mucho más: la corrupción es mentir, es tapar, es mirar para otro lado cuando tienes en la mesa del Partido Socialista y en la mesa del Consejo de Ministros corruptos a sabiendas de que lo son", ha defendido el gallego.

"Ya sé que no has superado aquella tarde de septiembre"

Y remata alegando que la corrupción es "creerse impune, proteger al corrupto y una red de servidumbre". Poco después, como era de esperar, Óscar Puente, el actual ministro, salió al paso para darle la vuelta al asunto y ejecutar un revés con la refinada ironía que le caracteriza en muchas ocasiones.

En un mensaje en X le lanzó un dardo que le va a escocer: "Alberto, ya sé que aún no has superado aquella tarde de septiembre. Sé que aún tienes pesadillas por las noches. También sé que en materia de organizaciones criminales eres toda una autoridad".

Y remata con un "pero": "Pero yo no te puedo ayudar. Tienes que salir de esto tú solo. Biquiños". El tuit ha alcanzado más de mil ‘me gusta’ (y subiendo).

Durante un mitin en Jerez de la Frontera, Feijóo volvió a causar polémica al presumir de que Juanma Moreno Bonilla convocó las elecciones andaluzas agotando la legislatura, cuando la realidad es que "tocaban en junio y no en mayo". La cara de la alcaldesa de Jerez fue un poema.