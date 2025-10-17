Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Feijóo suelta una frase que causa estupor e Isaías Lafuente le contesta con una corrección demoledora
Elena Santos
Elena Santos
Alberto Núñez Feijoo e Isaías Lafuente.GTRES / EL HUFFPOST

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quiso recoger este jueves el guante del juez Leopoldo López y casi podría decirse que ha terminado llevándose un 'guantazo' dialéctico. 

Feijóo, tras un desayuno informativo, atendió a la prensa e hizo referencia al "natural estupor" que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo ha manifestado en un auto acerca de que José Luis Ábalos, exministro del PSOE, siga siendo diputado cuando sobre él "gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos".

Según afirmó el líder de los populares, "la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que creo que es muy correcto del auto, de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel", en referencia a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

¿Qué ha ocurrido con estas declaraciones? Que algunos usuarios de redes sociales se han quedado estupefactos (perdón) al percatarse de un error o lapsus del político: estupor no es un adjetivo, sino un sustantivo.

El periodista, escritor y profesor Isaías Lafuente, de la Cadena SER —siempre atento desde su Unidad de Vigilancia, sección en la que llama la atención y explica errores lingüísticos en los medios de comunicación—, ha ido un paso más allá con una publicación en X (Twitter) que está obteniendo multitud de reacciones.

"Causa estupor (estuporcito, tampoco exageremos...) que quien quiere pedir un nivel B2 en castellano a los inmigrantes para obtener la nacionalidad española diga que estupor es un adjetivo", ha escrito.

El presidente del PP presentó, precisamente, su plan de inmigración esta semana, con el que propone endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española. 

"La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Debe ser un reconocimiento a quien ha hecho el esfuerzo de integrarse. Ser español es compartir una historia, unos valores y un destino. Ser español significa respetar unas normas y acatar las leyes. Por eso, proponemos endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad, aumentando la exigencia lingüística, cultural y constitucional. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un premio a la integración real. La nacionalidad española no se regala, se merece", afirmó Feijóo.

