Feijóo responde al "ánimo, Alberto" de Sánchez en la recepción del Palacio Real y Óscar Puente aparece para dejar la puntilla 

"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha dicho el presidente del PP en los corrillos con la prensa. 

Ana Roca
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente durante el acto de homenaje a la bandera nacional y el desfile militar del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido este domingo uno de los protagonistas de la recepción que los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han ofrecido por el Día de la Fiesta Nacional debido a la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha señalado Feijóo en los tradicionales corrillos con la prensa. Lo ha hecho en respuesta al "Ánimo, Alberto" con el que Sánchez respondió el pasado miércoles en el Congreso al líder de la oposición y que provocó inmediatamente las carcajadas en los diputados de su bancada.

Feijóo también ha tenido unas palabras sobre la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien comunicó a la Casa Real que no asistiría para no "blanquear" al gobierno de Sánchez. "El que no venga tendrá que explicarlo", ha asegurado. A continuación, además ha indicado que los que no asisten a la recepción suelen ser Bildu o independentistas.

Ante esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha contestado el líder del PP en otro de los corrillos con la prensa tras la recepción, según adelantaba la Cadena SER, y ha sido lacónico: "El que no se consuela es porque no quiere". Al ser preguntado por el hecho de que Sánchez ya se hubiera marchado ha continuado en el mismo tono de broma que quizá querría comer con su familia.

Puente también ha hablado sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación al caso Koldo y ha recalcado que en el PSOE no hay dinero B. Y aunque ha reconocido que el sistema de pago en efectivo es "anticuado y absurdo", ha explicado que son gastos anticipados o reintegro de los costes de los viajes cuando se presentan los justificantes y que es el que funciona en los ministerios.

