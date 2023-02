Feliciano López llama "cansina" a Mónica García y la réplica de ella es de juego, set y partido

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha dado una sonora respuesta al tenista Feliciano López, después de que éste dejara caer que la política es "cansina".

Todo ello después de que García compartiese en Twitter un artículo que ella misma ha publicado en El País junto al mensaje: "Madrid salió a la calle este fin de semana para defender con orgullo su sanidad pública frente a quienes la desprecian y atacan".

Tras ello, el deportista respondió subiendo a Twitter un pantallazo con la definición de la palabra "cansino": "Que molesta o fastidia por aburrido o insistente".

"Uy, no lo sabes tú bien. Llevo defendiendo la Sanidad Pública más de una década y no pararé hasta que la arregle 💪", ha replicado Mónica García, que en apenas una hora superaba ya los 1.000 'me gusta'.

En su artículo de El País, la portavoz de Más Madrid señalaba que las elecciones del próximo 28 de mayo "son un plebiscito en el que los madrileños vamos a tener que elegir entre tener cita de atención primaria en menos de dos semanas o las mentiras de la presidenta regional".

Mientras tanto, y tras la masiva manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid el pasado fin de semana, médicos y pediatras de Atención Primaria en huelga indefinida desde el pasado 21 de noviembre protagonizarán un miércoles más una nueva marcha por las calles del centro de Madrid para reclamar que se atiendan sus reivindicaciones, en una octava marcha de este tipo que llega con las posturas de ambas partes alejadas y sin visos de acuerdo cercano.

Según señala Europa Press, esta protesta por el centro de la capital se produce dos días después de la manifestación multitudinaria convocada por los vecinos de los barrios y de los pueblos de la región el pasado domingo en defensa de la Sanidad Pública, que reunió a 200.000 personas, según Delegación del Gobierno, casi un millón, según los organizadores.