Javier Aroca pone sobre la mesa lo que debería hacer el PP al convocar una manifestación contra Sánchez

El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo—su presidente— a la cabeza, ha convocado una manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este próximo domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas. Por otro lado, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha instado a los votantes de Vox a "ir unidos a echar a Pedro Sánchez".

Esta convocatoria ha surgido a raíz de la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de ordenar el ingreso en prisión de forma preventiva al antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos—y al asesor Koldo García— por, según dicta en el auto, un riesgo de fuga "extremo" al considerar que hay numerosos "indicios racionales de criminalidad".

En este sentido, Aroca expresa que "curiosamente ellos han negado el derecho a la manifestación hace unas fechas con respecto al desconcierto, pues, sin embargo, convocan ahora una manifestación". Sobre el acercamiento a Vox ha encontrado un gran simbolismo: "Primero se manifestaron en la Plaza de Colón y ahora se van a manifestar en el Templo de Debod... La próxima estación será la Plaza de Oriente y así convencerán más a la extrema derecha de que participen juntos".

"La extrema derecha tiene un gran recuerdo de la Plaza de Oriente", ha aludido. Haciendo alusión a una frase de Ayuso, Aroca reza que "parece que nadie se encuentra con su antigua pareja en Madrid, pero el PP se encuentra siempre con la extrema derecha". Hace una advertencia seria tanto a los demócratas "de izquierda" como demócratas "de derecha" para que se planteen seriamente si la deriva a la que está llegando el Partido Popular "es la que corresponde".

"El camino del PP no es acercarse a la extrema derecha"

Para Aroca, sin duda alguna, el PP tiene toda la aspiración legítima de un partido de derecha a gobernar el Estado: "Tiene todo el derecho del mundo e incluso puede ser que tenga mucha razón en algunas de las críticas que hacen al actual Gobierno llamado progresista".

Sin embargo, cree que el camino del PP no debe ser, ni por asomo, "acercarse a la extrema derecha, sino dar una alternativa real, convincente, honesta y democrática de lo que son los valores históricos de la derecha y contraponerlo con argumentos y con razonamiento a los que plantea hoy la izquierda".

Si siguen ese camino, para Aroca se fortalecerá "la democracia", pero si mientras todo "consista en insultos, en algaradas callejeras y en ponerse de rodillas delante de un partido franquista y fascista... ese no es el camino del PP".

Añade, en su conclusión: "Salvo que tenga una añoranza irremediable y en el fondo lo que estén aspirando es a ocupar el sitio de Vox".